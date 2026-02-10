Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Best Player I have Ever Seen Jos Buttler Hails 14 Year Old Vaibhav Suryavanshi as a Generational Talent
14 की उम्र में ऐसा है तो सोचिए 16, 18 या 20 साल...वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग से बटलर इम्प्रेस

14 की उम्र में ऐसा है तो सोचिए 16, 18 या 20 साल...वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग से बटलर इम्प्रेस

संक्षेप:

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने 14 साल के भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा की है। बटलर ने उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताया है, जिसे उन्होंने देखा है।

Feb 10, 2026 02:53 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा की जमकर सराहना करते हुए उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताया है। वैभव ने अपने बल्लेबाजी से कई दिग्गज क्रिकेटरों को प्रभावित किया और कई एक्सपर्ट उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला स्टार बता रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप में अपने क्रिकेट करियर की सबसे यादगार पारी खेली। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत फाइनल जीतने में कामयाब रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लव फॉर क्रिकेट पॉडकास्ट में जोस बटलर ने कहा कि 14 साल में वह इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, तो 16, 18 या 20 साल की उम्र में वे कितने कमाल के होंगे, यह सोचकर उत्साहित हूं। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने कहा, ''मेरा मानना है कि वह अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जिसे मैंने देखा है। मैं सोचता हूं कि 14 साल की उम्र में और कौन ऐसा कर रहा था? अगर वह इस उम्र में ऐसा खेल रहा है, तो सोचिए 16, 18 या 20 साल की उम्र में वह कहां होगा।"

मार्क वुड ने भी जोस बटलर का जवाब देते हुए कहा, ''यह आपकी तरफ से काफी बड़ा बयान है, क्या आप उन्हें एकदम सुपरस्टार बनते हुए देखते हैं, या आपको लगता है कि किसी तरह वे पटरी से उतर सकते हैं?

ये भी पढ़ें:दबाव तो उन पर होगा; मुकाबले से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की दुखती रग पर रखा हाथ

बटलर ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आता कि वह (सर्वश्रेष्ठ) कैसे नहीं हो सकता, आप जानते हैं? 14 साल की उम्र में जिस तरह से वह खेल रहा है... और अगर वह आईपीएल में नहीं खेला होता, तो आप कह सकते थे कि 'ओह, उसने यह केवल अंडर-19 वर्ल्ड कप में किया है, और हां, यह अद्भुत है, लेकिन देखते हैं जब वह सीनियर क्रिकेट में कदम रखेगा तब क्या होता है।' लेकिन वह तो पहले ही खेल चुका है... उसने आईपीएल में शतक जड़ा है। उसने आईपीएल में अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मारा था।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Icc T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।