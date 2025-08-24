पहले ही मैच में कूपर कोनोली बने ऑस्ट्रेलिया के हीरो, 20 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त

कूपर कोनोली ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 22 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। कोनोली ने वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए।

दक्षिण अफ्रीका को रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में वनडे क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पांचवां वनडे खेल रहे ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने 22 रन देकर पांच विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को झकझोर दिया, जिससे मेहमान टीम 24.5 ओवर में 155 रन पर ऑल आउट हो गई। कूपर कोनोली ने शानदार गेंदबाजी के साथ इतिहास रच दिया, उन्होंने पुरुष वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए।

ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने 6 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट लिए। तीसरे वनडे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कूपर कोनोली ने ब्रॉड हॉग का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। हॉग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मेलबर्न में 2005 में 10 ओवर में 32 रन देकर पांच विकेट लिए थे। उन्होंने अपने पांचवें मैच में ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने पांच विकेट हॉल लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों की लिस्ट में जगह बना ली है। इस सूची में शेन वॉर्न, एडम जाम्पा, माइकल क्लार्क और स्वयं हॉग जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं।

ट्रेविस हेड (142), कप्तान मिशेल मार्श (100) के बाद कैमरन ग्रीन (नाबाद 118) के पहले वनडे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 431 रन से वनडे में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। यही टीम घरेलू टीम सीरीज के पहले दो मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 रन का आंकड़ा पार करने में विफल रही थी।

सीरीज का अपना पहला मैच खेल रहे ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने 22 रन देकर पांच विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को झकझोर दिया, जिससे मेहमान टीम 24.5 ओवर में 155 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस 49 रन बनाकर शीष स्कोरर रहे। कोनोली ने अपनी बाएं हाथ की स्पिन से निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 276 रन से जीत दिलाई।