T20I चेज में बेस्ट एवरेज; विराट कोहली से काफी आगे निकले शिवम दुबे; टॉप-5 में 4 भारतीय

संक्षेप: शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 65 रनों की धुआंधार पारी खेली। हलांकि वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। मगर इस पारी के दम पर टी20 चेज में उनका बैटिंग औसत 82.5 का हो गया है।

टेस्ट, टी20 या फिर वनडे…फॉर्मेट चाहे जो भी हो, जब बात रनों का पीछा करने की आती है तो हर किसी के जहन में एक ही नाम आता है ‘विराट कोहली’। कोहली ने अपने करियर में भारत को रनचेज के दौरान कई हैरान कर देने वाले मैच जिताए हैं। उनके आंकड़े भी इसकी गंवाही देते हैं कि क्यों उन्हें ‘चेज मास्टर’ कहा जाता है। हालांकि अब टी20 क्रिकेट में चेज करते हुए उनसे बेहतर औसत 2 और भारतीय का हो गया है। जी हां, इनमें से एक नाम शिवम दुबे का है तो दूसरा तिलक वर्मा का। दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 65 रनों की धमाकेदार पारी खेली जिसके बाद उनके बैटिंग औसत में जबरदस्त उछाल आया है।

टी20 में टारगेट का पीछा करते हुए शिवम दुबे का बैटिंग औसत 82.5 का हो गया है, जबकि कोहली का 67.1 का है। दुबे और कोहली के बीच तिलक वर्मा भी मौजूद हैं, जिनका टी20 में चेज करते हुए बैटिंग औसत 68 का चल रहा है। हालांकि फिलहाल चोटिल होने की वजह से तिलक टीम से बाहर चल रहे हैं।

T20I चेज में बेस्ट औसत वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की बात करें, जिन्होंने कम से कम 10 पारियां खेली है तो इस लिस्ट में 5 में से 4 नाम भारतीय हैं। एमएस धोनी लिस्ट में 6ठे पायदान पर हैं।

टॉप-3 में तो शिवम दुबे, तिलक वर्मा और विराट कोहली हैं। वहीं चौथे नंबर पर दिनेश कार्तिक तो पांचवें व आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी हैं।

हसी का ऐवरेज इस दौरान 52.6 का है तो कार्तिक का 55.2 का।

T20I चेज में सबसे ज्यादा औसत (कम से कम 10 पारियां) 🇮🇳 82.5: शिवम दुबे (SR 𝟏𝟔𝟕)

🇮🇳 68.0: तिलक वर्मा (SR 134)

🇮🇳 67.1: विराट कोहली (SR 136)

🇮🇳 55.2: दिनेश कार्तिक (SR 155)

🇦🇺 52.6: माइक हसी (SR 135)

🇮🇳 47.7: एमएस धोनी (SR 128)