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अभिषेक या संजू को बैठाओ, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जरूर खिलाओ, आयरलैंड सीरीज के लिए पूर्व क्रिकेटर ने रखी स्पष्ट राय

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक या संजू की जगह आयरलैंड सीरीज में मौका दिए जाने को लेकर पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। उन्होंने कहा है किसी को भी बेंच पर बात करके बिठाओ पर इस प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी को मौका जरूर दो।

अभिषेक या संजू को बैठाओ, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जरूर खिलाओ, आयरलैंड सीरीज के लिए पूर्व क्रिकेटर ने रखी स्पष्ट राय

भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच 26 जून को और दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा। इस सीरीज में सभी क्रिकेट फैंस को एक अलग तरह की एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हो सकता है अपना डेब्यू कर जाएं। वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्रिकेट पंडितों की राय सामने आने लगी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष किरण मोरे और पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने वैभव सूर्यवंशी पर अपनी राय रखी है।

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वैभव को कैसे भी करके खिलाओ, संजू, अभिषेक, ईशान से बात करो

किरण मोरे स्पष्ट तौर पर कहा है कि संजू, अभिषेक या ईशान चाहे तीनों से बात करो या जैसे भी हो पाए वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज के लिए खिलाओ और उनसे ओपनिंग कराओ। मोरे ने स्टारस्पोर्ट्स के एक प्रोग्राम में कहा "अगर मैं कप्तान हूं या सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूं तो जरूर मैं वैभव सूर्यवंशी को 100 प्रतिशत आयरलैंड सीरीज के लिए चांस दूंगा। मैं 100 फीसदी चांस दूंगा। यह कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं बल्कि स्पेशल टैलेंट है। पहले कपिल देव, गावस्कर आए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए। फिर विराट कोहली आए और अब वैभव सूर्यवंशी। वे इसी कैलीबर के प्लेयर हैं। मुझे लगता है ये खेलना ही चाहिए। इसको बनाओ, आपको इन्हें प्लेयर बनाना है। मैं एक रात में किसी जादू या वंडर की उम्मीद नहीं करता, लेकिन धीरे- धीरे वैभव सूर्यवंशी महानता की ओर जाएगें। इन पर ध्यान दो और इन्हें बनाओ।"

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उन्होंने कहा "अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या ईशान किशन से कप्तान और कोच को बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आपकी जगह असुरक्षित नहीं है। हम केवल वैभव को मौके देना चाहते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन हो और वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में संजू या अभिषेक की जगह मिलनी चाहिए।" सबा करीम ने भी उनकी इस बात से सहमति जताई।"

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सचिन तेंदुलकर भी सीधे प्लेइंग XI में आए थे, वैभव क्यों नहीं: सबा करीम

सबा करीम ने कहा कि "जब सचिन तेंदुलकर को टीम में पहली बार शामिल किया गया था तब उनकी जगह टीम में नहीं थी, उनकी जगह बड़े प्लेयर्स को बैठाकर बनाई गई। वैभव के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। जिस तरह से सचिन सीधा टीम में आए थे और सीधे उन्हें प्लेइंग 11 में एंट्री मिली थी उसी तरह वैभव सूर्यवंशी को भी मिलनी चाहिए।"

सुनील गावस्कर ने पहले ही कहा है वैभव खेलेंगे

सुनील गावस्कर इससे पहले ही लाइव कमेंट्री के दौरान कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज के लिए खिलाया जाएगा और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बारी- बारी से एक- एक मैच में रेस्ट दिया जाएगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Vaibhav Suryavanshi
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