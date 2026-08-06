बेन स्टोक्स के इस फैसले की वजह से हुई ब्रेंडन मैकुलम की छुट्टी? बोले- बैज अभी भी कोच होते अगर…

बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद ब्रेंडन मैकुलम से भी इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच की कुर्सी छीन ली गई। इसके पीछे की वजह तो सामने नहीं आई, मगर स्टोक्स ने अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और खुदको कसूरवार बताया है।

ब्रैंडन मैकुलम को खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच के पद से हटाया गया है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मगर इंग्लैंड टेस्ट टीम को जो रूट के रूप में नया टेस्ट कप्तान और स्टीफन फ्लेमिंग के रूप में नया हेड कोच जरूर मिल गया है। हालांकि अब रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। स्टोक्स ने मैकुलम की नौकरी जाने का कसूरवार खुद को बताया है। जी हां, उनका कहना है कि उनके फैसले की वजह से मैकुलम को टेस्ट कोच के पद से हटाया गया है। बता दें, मैकुलम लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अभी भी इंग्लैंड टीम के हेड कोच हैं।

पूर्व टीम के साथी स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर के साथ फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए स्टोक्स ने कहा, "अगर मैंने चार हफ्ते पहले जो फैसला लिया था, वह नहीं लिया होता, तो बैज अभी भी कोच होते। तो यह मेरी गलती है। जब मैंने बैज को बताया, तो वह टोस्ट बना रहे थे, और मैंने बस कहा, 'ओह, मेरा हो गया'। जाहिर है, मैंने उनसे पहले भी बात की थी और फिर टोस्ट पर उन्हें बताया था। फिर, उन्होंने कहा, 'हां, मुझे कंधे पर थपथपाया गया है।"

पिछले महीने जब बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के बीच में अचानक रिटायर हो गए, तो इंग्लैंड क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया। यह घटना टीम के साथी गस एटकिंसन के साथ एक नाइट क्लब में नशे में हुई एक घटना के ठीक बाद हुई, जिससे स्टोक्स की कप्तानी और पूरे इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम की फिर से जांच शुरू हो गई। लेकिन इसका असर यहीं नहीं रुका, और जल्द ही उनके साथी आर्किटेक्ट-इन-चीफ, हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम पर भी इसका असर पड़ा।

दो हफ्ते बाद, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम के टेस्ट प्रदर्शन में हाल ही में आई गिरावट के बाद नौकरी से निकाल दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 4-1 की बुरी हार और न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज में 2-1 की हार शामिल थी।

स्टोक्स ने हालांकि कन्फर्म किया कि मैकुलम लिमिटेड ओवर क्रिकेट में कोच बने रहना चाहते हैं।

स्टोक्स ने कहा, "वह अभी भी बहुत उत्साहित हैं और व्हाइट-बॉल के साथ आगे बढ़ने को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि वह वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।"