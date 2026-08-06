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बेन स्टोक्स के इस फैसले की वजह से हुई ब्रेंडन मैकुलम की छुट्टी? बोले- बैज अभी भी कोच होते अगर…

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद ब्रेंडन मैकुलम से भी इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच की कुर्सी छीन ली गई। इसके पीछे की वजह तो सामने नहीं आई, मगर स्टोक्स ने अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और खुदको कसूरवार बताया है।

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बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकुलम

ब्रैंडन मैकुलम को खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच के पद से हटाया गया है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मगर इंग्लैंड टेस्ट टीम को जो रूट के रूप में नया टेस्ट कप्तान और स्टीफन फ्लेमिंग के रूप में नया हेड कोच जरूर मिल गया है। हालांकि अब रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। स्टोक्स ने मैकुलम की नौकरी जाने का कसूरवार खुद को बताया है। जी हां, उनका कहना है कि उनके फैसले की वजह से मैकुलम को टेस्ट कोच के पद से हटाया गया है। बता दें, मैकुलम लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अभी भी इंग्लैंड टीम के हेड कोच हैं।

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पूर्व टीम के साथी स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर के साथ फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए स्टोक्स ने कहा, "अगर मैंने चार हफ्ते पहले जो फैसला लिया था, वह नहीं लिया होता, तो बैज अभी भी कोच होते। तो यह मेरी गलती है। जब मैंने बैज को बताया, तो वह टोस्ट बना रहे थे, और मैंने बस कहा, 'ओह, मेरा हो गया'। जाहिर है, मैंने उनसे पहले भी बात की थी और फिर टोस्ट पर उन्हें बताया था। फिर, उन्होंने कहा, 'हां, मुझे कंधे पर थपथपाया गया है।"

पिछले महीने जब बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के बीच में अचानक रिटायर हो गए, तो इंग्लैंड क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया। यह घटना टीम के साथी गस एटकिंसन के साथ एक नाइट क्लब में नशे में हुई एक घटना के ठीक बाद हुई, जिससे स्टोक्स की कप्तानी और पूरे इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम की फिर से जांच शुरू हो गई। लेकिन इसका असर यहीं नहीं रुका, और जल्द ही उनके साथी आर्किटेक्ट-इन-चीफ, हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम पर भी इसका असर पड़ा।

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दो हफ्ते बाद, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम के टेस्ट प्रदर्शन में हाल ही में आई गिरावट के बाद नौकरी से निकाल दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 4-1 की बुरी हार और न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज में 2-1 की हार शामिल थी।

स्टोक्स ने हालांकि कन्फर्म किया कि मैकुलम लिमिटेड ओवर क्रिकेट में कोच बने रहना चाहते हैं।

स्टोक्स ने कहा, "वह अभी भी बहुत उत्साहित हैं और व्हाइट-बॉल के साथ आगे बढ़ने को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि वह वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।"

स्टोक्स-मैकुलम की पार्टनरशिप ने सबसे लंबे फॉर्मेट में इंग्लैंड के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। उनके आक्रामक खेल ने "बैजबॉल" के रूप में कल्ट फैनडम हासिल किया, जिससे उन्हें अपने पहले ग्यारह मैचों में से दस में जीत मिली, जिससे एक संघर्ष कर रही टीम में नई जान आ गई। लेकिन धीरे-धीरे तरक्की रुक गई, और जल्द ही, दोनों चले गए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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