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रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स के इस फैसले ने किया हैरान, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया ऐसा- VIDEO

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट में अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी आखिरी पारी में एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स के इस फैसले ने किया हैरान, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया ऐसा- VIDEO

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया। मैच के चौथे दिन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उन्होंने एक और हैरान कर देने वाला फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने तीसरा टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए 373 रनों का टारगेट रखा है। बेन स्टोक्स ने अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में ओपनिंग करने का फैसला लिया।

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जी हां, स्टोक्स अपने इंटरनेशनल करियर की आखिरी पारी में ओपनिंग करते हुए नजर आए। 373 रनों के टारगेट का पीछा करने वह बेन डकेट के साथ उतरे। स्टोक्स ने अपनी पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर कवर्स की दिशा में बेखौफ शॉट लगाया। उन्होंने पहली ही गेंद से अपना इंटेंट साफ कर दिया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप शॉट लगाने की कोशिश की। हालांकि इन दोनों ही गेंदों पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिला।

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स्टोक्स के ये दो शॉट्स बताते हैं कि उन्होंने जिस तरह अपने पूरे करियर में बेखौफ खेल दिखाया, वह उसी के साथ अपने करियर का अंत भी करना चाहते हैं। ये बेन स्टोक्स के टेस्ट करियर में मात्र तीसरा मौका है जब उन्होंने पारी का आगाज किया हो। इससे पहले उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो बार ऐसा किया था और दोनों पारियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया था।

बेन स्टोक्स ने अपनी आखिरी पारी में 20 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 30 रनों की पारी खेली।

चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। पांचवें और आखिरी दिन उन्हें जीत के लिए 270 रनों की दरकार है। जो रूट क्रीज पर नाबाद हैं। वहीं हैरी ब्रूक 9 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए हैं।

बात मैच की करें तो, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम के शतकों की मदद से पहली पारी में 438 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड 354 रनों तक पहुंचने में कामयाब रही थी। बेन डकेट ने मेजबानों के लिए शतक जड़ा था, वहीं जेकब बेथल ने 74 रनों की पारी खेली थी। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग में डेरेल मिशेल के नाबाद शतक और रचिन रविंद्र की 94 रनों की पारी के दम पर 288 रनों पर पारी घोषित कर दी और इंग्लैंड के सामने 373 रनों का टारगेट रखा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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