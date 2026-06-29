रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स के इस फैसले ने किया हैरान, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया ऐसा- VIDEO

बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट में अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी आखिरी पारी में एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया। मैच के चौथे दिन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उन्होंने एक और हैरान कर देने वाला फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने तीसरा टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए 373 रनों का टारगेट रखा है। बेन स्टोक्स ने अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में ओपनिंग करने का फैसला लिया।

जी हां, स्टोक्स अपने इंटरनेशनल करियर की आखिरी पारी में ओपनिंग करते हुए नजर आए। 373 रनों के टारगेट का पीछा करने वह बेन डकेट के साथ उतरे। स्टोक्स ने अपनी पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर कवर्स की दिशा में बेखौफ शॉट लगाया। उन्होंने पहली ही गेंद से अपना इंटेंट साफ कर दिया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप शॉट लगाने की कोशिश की। हालांकि इन दोनों ही गेंदों पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिला।

स्टोक्स के ये दो शॉट्स बताते हैं कि उन्होंने जिस तरह अपने पूरे करियर में बेखौफ खेल दिखाया, वह उसी के साथ अपने करियर का अंत भी करना चाहते हैं। ये बेन स्टोक्स के टेस्ट करियर में मात्र तीसरा मौका है जब उन्होंने पारी का आगाज किया हो। इससे पहले उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो बार ऐसा किया था और दोनों पारियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया था।

बेन स्टोक्स ने अपनी आखिरी पारी में 20 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 30 रनों की पारी खेली।

चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। पांचवें और आखिरी दिन उन्हें जीत के लिए 270 रनों की दरकार है। जो रूट क्रीज पर नाबाद हैं। वहीं हैरी ब्रूक 9 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए हैं।