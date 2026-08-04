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हैरी ब्रूक को टेस्ट कप्तानी नहीं मिलने से हैरान बेन स्टोक्स, जो रूट को लेकर जताई एक चिंता

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक को टेस्ट कप्तान बनाने का समर्थन किया था। ब्रूक को यह जिम्मेदारी नहीं मिली। जो रूट फिर से इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान नियुक्त किए गए। स्टोक्स ने रूट को कप्तान बनाने पर कहा कि वह कमाल की चीजें करेंगे।

Ben Stokes On Harry Brook and Joe Root
बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक और जो रूट (फाइल फोटो)

बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक को इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी नहीं मिलने पर हैरानी का इजहार किया है। 27 वर्षीय ब्रूक इंग्लैंड की टी20 और वनडे टीम के कप्तान हैं। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान और स्टार ऑलराउंडर स्टोक्स ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। स्टोक्स ने रिटायरमेंट के बाद ब्रूक को टेस्ट कप्तान बनाने का समर्थन किया था। वह इंग्लैंड की सबसे लंबे फॉर्मेट की टीम के उपकप्तान हैं। हालांकि, सिलेक्टर्स ने स्टोक्स की सलाह नहीं मानी और ब्रूक की जगह जो रूट को टेस्ट कप्तान नियुक्त कर दिया। स्टोक्स से पहले रूट ही टेस्ट कप्तान थे। रूट की अगुवाई में इंग्लैंड ने 2017-22 तक 65 टेस्ट मैच खेले और 27 में जीत दर्ज की।

'कोई अच्छा कप्तान साबित होगा…'

स्टोक्स ने लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ''मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा कप्तान या अच्छा लीडर साबित होगा तो उसे यह जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। मैं सिलेक्टर्स का तर्क समझ रहा लेकिन फिर भी मन में सवाल था कि इससे ब्रूक को क्या मैसेज जाएगा? वह उपकप्तान है। लेकिन कप्तान नहीं खेल रहा उसके बावजूद ब्रूक को बागडोर नहीं दी गई। यह कैसी बात है?'' इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। फ्लेमिंग ने ब्रेंडन मैकुलम की जगह ली। मैकुलम वनडे और टी20 टीमों के कोच बने रहेंगे। फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को आईपीएल में रिकॉर्ड पांच ट्रॉफी जिताई। स्टोक्स भी चेन्नई टीम का हिस्सा रह चुके हैं।

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जो रूट को लेकर जताई एक चिंता

स्टोक्स ने आगे कहा, ''हालांकि, मैं रूट लिए सफलता की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह आगे बढ़ेंगे और कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका में कमाल की चीजें हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें फ्लेमिंग के साथ काम करके मजा आएगा। वह एक बेहतरीन इंसान हैं। मैंने फ्लेमिंग के साथ पहले भी काम किया है लेकिन मैंने रूट से कहा कि मेरी एकमात्र चिंता सिर्फ आप हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि वह किन हालात से गुजरे हैं और उन्होंने कितना कुछ झेला है। वह हमेशा टीम को पहले रखते हैं। वह पिछली बार जब टीम की अगुवाई कर रहे थे तो मु्श्किल हालात से गुजरे थे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा कभी हो क्योंकि मैं उनकी बहुत परवाह करता हूं। मैं उनके लिए दुनिया भर की सफलता की कामना करता हूं। मुझे यकीन है कि वह बहुत अच्छा करेंगे। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि टीम आगे क्या करती है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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