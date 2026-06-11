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बेन स्टोक्स की कप्तानी नहीं छिननी चाहिए थी, सपोर्ट में उतरे माइकल वॉन; बताई वजह

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नाइट क्लब कांड के बाद बेन स्टोक्स से कप्तानी छीन ली गई है और उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हैं। हालांकि माइकल वॉन को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है।

बेन स्टोक्स की कप्तानी नहीं छिननी चाहिए थी, सपोर्ट में उतरे माइकल वॉन; बताई वजह

इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट केनिंग्टन ओवल, लंदन में 17 जून से खेला जाना है, मगर इस मैच से पहले इंग्लैंड के कैंप में बवाल मचा हुआ है। बेन स्टोक और गस एटकिंसन ‘नाइट क्लब’ घटना के बाद दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड ने अगले मैच के लिए जो रूट को टेस्ट कप्तान बनाया है। हालांकि पूर्व कप्तान माइकल वॉन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि बेन स्टोक्स ने जरूर गलती की है, मगर उन्हें कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए थे। बता दें, बेन स्टोक्स की अगुवाई में ही इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर तीन मैच की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी।

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द टेलीग्राफ में लिखते हुए वॉन ने कहा कि स्टोक्स ने टीम कर्फ्यू तोड़कर साफ तौर पर एक लाइन पार की थी, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि क्या यह गलती इतनी सीरियस थी कि उन्हें कैप्टन के पद से हटाया जाए।

वॉन ने लिखा, "हां, बेन स्टोक्स ने कर्फ्यू तोड़ा। हां, उन्होंने गलती की। लेकिन क्या यह इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन के तौर पर हटाने लायक गलती है? मुझे ऐसा नहीं लगता।"

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह स्टोक्स को लीडरशिप रोल से हटाने के किसी भी कदम से सहमत नहीं हैं।

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उन्होंने लिखा, "ECB को इतना बहादुर और मजबूत होना होगा कि वह वही करे जो उसे सही लगता है। अगर इसका मतलब उसे निकालना है तो ठीक है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर उस फैसले से सहमत नहीं हूं।"

वॉन ने स्टोक्स का बचाव ऐसे समय में किया है जब टीम प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद इंग्लैंड के कप्तान का भविष्य चर्चा का विषय बन गया है। यह मानते हुए कि डिसिप्लिनरी एक्शन जरूरी हो सकता है, वॉन ने तर्क दिया कि सजा गलती के हिसाब से होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की हालिया सफलता में स्टोक्स की भूमिका को देखते हुए पूर्व कप्तान ने कहा कि फैसले में गलती होने पर कप्तानी अपने आप नहीं चली जानी चाहिए।

वॉन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल पेनल्टी ही खिलाड़ियों को गलतियां दोहराने से रोकने के लिए काफी है।

उन्होंने लिखा, "उन्होंने ब्रूक पर फाइन लगाया, सस्पेंशन नहीं। इन लड़कों के लिए फाइन कुछ भी नहीं है। इसलिए जब मैनेजमेंट के सबसे ऊंचे लेवल पर बैठे लोग टीम को बहुत कुछ करने देते हैं, तो अगर ऐसा दोबारा हो तो हैरान मत होना।"

स्टोक्स और एटकिंसन की जांच चल रही है, इसलिए ECB के सामने यह अहम फैसला है कि कैसे जवाब दिया जाए। हालांकि वॉन ने माना कि इंग्लैंड के कप्तान ने फैसले में गलती की थी, लेकिन उन्हें अब भी यकीन है कि एक गलती स्टोक्स का कप्तान के तौर पर समय खत्म करने के लिए काफी नहीं होनी चाहिए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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