एशेज की हार ने तोड़ा बेन स्टोक्स का दिल, बोले- अगर सिडनी टेस्ट में ऐसा तो...

संक्षेप: बेन स्टोक्स का कहना है कि सिडनी में खेले गए आखिरी टेस्ट में अगर वह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 100 और कम रनों पर रोक लेते तो मैच का आखिरी दिन काफी रोमांचक हो सकता था।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एशेज 2025-26 में 1-4 से मिली हार से काफी निराश है। उनका कहना है कि सिडनी में खेले गए आखिरी टेस्ट में अगर वह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 100 और कम रनों पर रोक लेते तो मैच का आखिरी दिन काफी रोमांचक हो सकता था। बता दें, 5वें टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जो रूट के शतक के दम 384 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ की सेंचुरी के दम पर 567 रन बोर्ड पर लगाए। इंग्लैंड दूसरी पारी में 342 रन बना पाया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी पारी में 161 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया।

बेन स्टोक्स ने मैच के बाद कहा, “यह एक शानदार गेम था जिसमें शामिल होने का मौका मिला, टेस्ट मैच जो पांचवें दिन तक जाते हैं, उनमें हमेशा ड्रामा होता है। मुझे लगता है कि हमें 100 रन और बनाने चाहिए थे, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी पहली पारी में 100 रन ज्यादा बनाने दिए। इसलिए, अगर हम इस तरह की पांचवें दिन की पिच पर लगभग 200 रन बना लेते, तो यह बहुत अच्छा होता।”

ऑस्ट्रेलियाई टीम की तारीफ करते हुए इंग्लैंड के कप्तान बोले, “ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन टीम है, वे शानदार क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास कुछ बेहतरीन गेंदबाज़ हैं, इसलिए हमें उन्हें बहुत श्रेय देना होगा। हम जितना खेले, उससे कहीं बेहतर खेल सकते थे। हमारी अगली सीरीज़ खेलने से पहले हमारे पास काफी समय है, इसलिए हमारे पास पीछे मुड़कर देखने का काफी समय है, इसलिए उम्मीद है कि हम गलतियों को सुधार पाएंगे।”

स्टोक्स अपनी इंजरी पर अपडेट देते हुए बोले, “यह कभी बेहतर रही है, कभी खराब। घर पहुंचने तक इंतजार करूंगा।”