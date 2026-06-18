इंग्लैंड की टीम से ड्रॉप किए गए बेन स्टोक्स की हुई वापसी, काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए खेलेंगे

इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी से हटाए गए बेन स्टोक्स डरहम की टीम में शामिल किए गए हैं। वह शुक्रवार से नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ होने वाले काउंटी चैंपियनशिप मैच में खेलेंगे

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स जल्द ही घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर को डरहम की टीम में शामिल किया गया है। वह शुक्रवार से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ होने वाले काउंटी चैंपियनशिप मैच में खेलेंगे। स्टोक्स इस सीजन में डरहम के लिए अपना तीसरा मैच खेलेंगे। यह मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे ओवल टेस्ट के साथ-साथ ही खेला जाएगा। लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड पर जीत के बाद इंग्लैंड के नाइटक्लब में हुई घटना के कारण स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए नहीं चुना गया था।

ये दोनों खिलाड़ी नाइटक्लब की एक घटना में शामिल थे। इस घटना में सारासेन्स रग्बी क्लब के खिलाड़ी टोटोआ औवा भी शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर एक घूंसा मारा था जिससे स्टोक्स और एटकिंसन के साथ मौजूद ईसीबी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए थे। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को स्टोक्स की जगह अंतरिम कप्तान नियुक्त किया गया है। दूसरा टेस्ट 17 से 21 जून तक 'द ओवल' में खेला जा रहा है।

ईसीबी ने जारी बयान में कहा था, ''इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) पुष्टि करता है कि जारी जांच के मद्देनजर बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं माना गया है। यह मैच 17 जून से किया ओवल में शुरू होगा। यॉर्कशर के बल्लेबाज जो रूट टीम की अगुआई अंतरिम कप्तान के तौर पर करेंगे।''

उस रात एक नाइट क्लब में इंग्लैंड के सुरक्षा स्टाफ के एक सदस्य को इंग्लैंड के क्लब सारासेन्स के एक रग्बी खिलाड़ी ने कथित तौर पर मारा था। स्टोक्स भी वहां मौजूद थे। इस घटना ने मैकुलम और स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम के पेशेवरपन और संस्कृति पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले एशेज दौरे में टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद खिलाड़ियों और स्टाफ पर आधी रात का कर्फ्यू लगाया गया था।

हेड कोच मैकुलम ने क्या कहा मैकुलम ने सोमवार को पहली बार इस घटना पर सार्वजनिक रूप से बात की और कहा कि उनकी प्राथमिकता अब स्टोक्स का ख्याल रखना है, ना कि यह तय करना कि उन्हें क्या सजा दी जाए। मैकुलम ने कहा, ''बात यह है कि हम इन खिलाड़ियों का साथ कैसे दें, साथ ही इस बात को भी नहीं भूलें कि वे उन मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं जो हमने खुद के लिए तय किए हैं।''