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बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट, मगर फिर भी खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट

By Himanshu Singh
वार्ता
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बेन स्टोक्स 21 जुलाई से घरेलू वनडे कप में खेलते हुए दिखेंगे। वह डरहम के लिए खेलेंगे। बेन स्टोक्स ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।

बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट, मगर फिर भी खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बेन स्टोक्स मंगलवार को अपनी घरेलू काउंटी टीम डरहम के लिए मैदान में वापसी करेंगे। स्टोक्स 21 जुलाई से शुरू होने वाले घरेलू वनडे कप में डर्बीशायर के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। वह डरहम के लिए खेलेंगे और फिटनेस ठीक रहने पर 50 ओवर के मेट्रो बैंक कप और काउंटी चैंपियनशिप सीजन के बाकी सभी मैचों के लिए वह उपलब्ध रहेंगे। उनकी शुरुआत अगले सप्ताह डर्बीशायर के खिलाफ होने वाले मैच से हो सकती है।

सभी मैच खेलने को देखेंगे

स्टोक्स को लेकर डरहम के मुख्य कोच रयान कैंपबेल ने कहा, “वह अब एक संन्यास ले चुके टेस्ट सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने डरहम के क्रिकेटर के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। वह ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके हैं और हमारे लिए सभी मैच खेलने को देखेंगे। जाहिर है कि हमें उनके वर्कलोड का ध्यान रखना होगा। उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी होगी। लेकिन फिलहाल वह वापस आ गए हैं और हम उन्हें टीम में पाकर बेहद उत्साहित हैं।”

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डरहम इस समय काउंटी चैंपियनशिप के दूसरे डिवीजन में शीर्ष पर है और टीम को उम्मीद है कि खिताबी दौड़ में स्टोक्स उपलब्ध रहेंगे। मेट्रो बैंक कप में भी डरहम एक मजबूत टीम उतारेगा, जिसमें ऐलेक्स लीज़, एमिलियो गे और ऑली रॉबिंसन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

बेन स्टोक्स ने वापसी से किया इनकार

संन्यास के तुरंत बाद स्टोक्स अपने परिवार के साथ सफ़ारी छुट्टी पर गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें डरहम के घरेलू टी-20 ब्लास्ट मुकाबलों में दर्शक के रूप में देखा गया। वहां वह प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते हुए दिखाई दिए। संन्यास लेने के बाद लगातार यह चर्चा चल रही है कि वह अगले साल एशेज को देखते हुए संन्यास वापस ले सकते हैं। खासकर रविवार को ब्रैंडन मक्कलम को इंग्लैंड के टेस्ट कोच पद से हटाए जाने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है। हालांकि स्टोक्स ऐसी संभावनाओं से इनकार करते रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि स्टोक्स ने ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160 रन की टेस्ट हार के दौरान अपने इंग्लैंड करियर को अलविदा कहा था। उन्होंने कहा था कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में अब उनके भीतर "लड़ने की ताक़त नहीं बची है।"

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मैकुलम सीमित ओवरों की टीम के प्रभारी बने रहे लेकिन रविवार को उन्हें टेस्ट क्रिकेट में इस भूमिका से हटा दिया गया जो वह 2022 से संभाल रहे थे। न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने पुष्टि की कि उन्हें हटाया गया था और उन्होंने खुद पद नहीं छोड़ा था जैसा कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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