IPL 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए बेन स्टोक्स ने किया रजिस्ट्रेशन, बांग्लादेश के 12 खिलाड़ियों के भी नाम
बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2027 के लिए दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए अप्लाई किया है। साथ ही 12 बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी रजिस्टर किया है। बेन स्टोक्स ने इसी साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकट को अलविदा कहा था।
आईपीएल 2027 के लिए दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने भी रिजस्ट्रेशन किया है। उनके अलावा बांग्लादेश के 12 खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ऐसे में वे मिनी ऑक्शन के रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन बीसीसीआई आला अधिकारियों ने उन्हें अनुमति दे दी है।
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, "मंगलवार शाम को फ्रेंचाइजी के साथ शेयर किए गए शुरुआती ऑक्शन रजिस्टर में करीब 12 नाम हैं। हालांकि, मुस्तफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन जैसे बड़े नाम गायब हैं। इस बीच लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम बेन स्टोक्स का है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, ने 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी-ऑक्शन के लिए INR 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ एनरोल किया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि "ऑक्शन रजिस्टर में उनकी मौजूदगी शुरू में शक के दायरे में थी क्योंकि उन्होंने 2025 के मेगा ऑक्शन को छोड़ दिया था। BCCI के नियमों के मुताबिक, जो खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में शामिल नहीं हो पाते, वे अगले मिनी-ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन जानकारी आने से साफ है कि स्टोक्स को ऑक्शन में शामिल होने के लिए अधिकारियों से अनुमति मिल गई है।
कई फ्रेंचाइजी के टारगेट में हो सकते हैं बेन स्टोक्स
35 वर्षीय बेन स्टोक्स के लिए मिनी ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन की हरी झंडी मिलने से उनके करियर के लिए आगे के रास्ते खुल गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के बाद स्टोक्स एक और बार बड़े मंच पर दिख सकते हैं। वे ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा विकल्प हो सकते हैं जिन्हें कप्तान की जरूरत है। इस मिनी ऑक्शन में बहुत बड़े नाम नहीं हैं। स्टोक्स की बेस प्राइज भी दो कराड़ है। ऐसे में उनका पिक होना लगभग तय माना जा रहा है। उनके आईपीएल रिकॉर्ड को देखें तो स्टोक्स ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजांयट्स के लिए साल 2017 में, राजस्थान रॉयल्स के लिए 2018 से 2021 के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2023 में खेला। 2023 के बाद से तीन साल से वे आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं। इस बार आईपीएल 2027 में वे खेलते हुए दिख सकते हैं। उन्होंने पांच सीजन में 45 मैच खेले हैं, जिसमें 935 रन बनाए हैं और 28 विकेट लिए हैं।
इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी किया है रजिस्ट्रेशन
बेन स्टोक्स के अलावा बांग्लादेश के 12 खिलाड़ियों जिसमें हसन महमूद, परवेज हुसैन इमोन, रिपन मोंडोल, रिशाद हुसैन, सैफ हसन, शाक महेदी हसन, शमीम हुसैन, शोरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, तौहीद हृदॉय, एमडी रुबेल और तस्कीन अहमद शामिल हैं ने भी आईपीएल 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1220 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार आईपीएल फ्रेंचाइजियों के पास सिर्फ 66 स्लॉट खाली हैं, जिसमें से 25 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। लिस्ट में 184 कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, 170 कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी, एसोसिएट देशों के 42 खिलाड़ी, पिछले IPL सीजन में खेलने वाले 127 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी, 628 दूसरे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी और 69 अनकैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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