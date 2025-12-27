इंग्लैंड ने 15 साल बाद तोड़ा हार का सिलसिला, कप्तान बेन स्टोक्स बोले- खुश हूं, मगर...
इंग्लैंड की टीम ने एमसीजी टेस्ट मैच को जीतकर न सिर्फ इस एशेज सीरीज में कोई मुकाबला जीता, बल्कि पिछले 15 साल में इंग्लैंड की ये पहली जीत ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर थी। बेन स्टोक्स इससे खुश हैं, लेकिन परिस्थितियों पर उन्होंने सवाल उठाया।
इंग्लैंड की टीम ने आखिरकार 15 साल से चला आ रहा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट नहीं जीत पाने का सिलसिला तोड़ दिया है। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत मिली। हालांकि, इंग्लिश पहले ही सीरीज 3-0 से हार गई थी। मेलबर्न में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया। इसे 4 विकेट से इंग्लैंड ने जीता। कप्तान बेन स्टोक्स इस बात से खुश हैं कि इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2011 के बाद टेस्ट मैच जीता, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों और पिच को जमकर कोसा। उन्होंने कहा परिस्थितियां हमारी टीम के लिए अनुकूल नहीं थीं। इस पिच में तेज गेंदबाजी के लिए बहुत मदद थी। 36 विकेट दो दिन में गिर गए।
बेन स्टोक्स और जो रूट उस टीम का भी हिस्सा थे, जो 2013-14 में ऑस्ट्रेलिया गई थी। उससे पहले लगातार तीन एशेज इंग्लैंड ने जीती थीं, लेकिन इसके बाद से 16 टेस्ट मैचों में हार मिली और दो ड्रॉ पर खत्म हुए। इस सीरीज को हारने पर जमकर आलोचना इंग्लैंड की हुई, लेकिन थोड़ी सी राहत टीम को सीरीज में कम से कम एक मैच जीतने पर हुई होगी। इस सीरीज के चार मुकाबले खेले गए और कुल 13 ही दिन का खेल इस सीरीज में हो सका है, जबकि चार मैचों का मतलब 20 दिन का खेल हो सकता है।
बेन स्टोक्स ने मैच के बाद टीएनटी स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा "हां, हम जीत गए हैं, लेकिन सच कहूं तो, यह वह नहीं है जो आप चाहते हैं। हालात गेम के एक स्किल के ज्यादातर तरफ थे, जो आइडियल नहीं है और गेम दो दिन से भी कम समय तक चला, लेकिन जब आप यह सब छोड़ देते हैं, तो आपके सामने हालात होते हैं और फिर आपको यह तय करना होता है कि सफलता का सबसे ज्यादा मौका देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। 170 रन का पीछा करना हमेशा मुश्किल होने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से हमने शुरू से गेम को आगे बढ़ाया, वह ठीक वैसा ही था जैसा हमें करना चाहिए था।
जो रूट ने नूसा विवाद को स्वीकार किया, जहां पर कुछ खिलाड़ी शराब पीते नजर आए थे। जो रूट ने कहा, "यह निराशाजनक है, मगर इसका असर सीरीज पर नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में ग्रुप पर जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद यह बहुत जरूरी है कि हम उसी तरह जवाब दें और उस विकेट पर कोई रास्ता निकालें। इसने अच्छी क्रिकेट समझ और बड़ी बहादुरी दिखाई, उस स्थिति को समझना और उस भरोसे के साथ खेलना। इसलिए मुझे लड़कों पर बहुत गर्व है और उम्मीद है कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे और अगले गेम में इस मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे।"