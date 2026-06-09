नाइटक्लब कांड में फंसे बेन स्टोक्स, बीच सीरीज में छिन सकती है कप्तानी; बोर्ड ले सकता है कड़ा ऐक्शन
बेन स्टोक्स से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी बीच सीरीज में छिन सकती है। नाइटक्लब कांड की वजह से उनके खिलाफ बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। दूसरे टेस्ट से उनके बाहर होने की संभावना पूरी है।
किसी भी कप्तान से कप्तानी बीच टेस्ट सीरीज में छिने तो इसका मतलब होता है कि उसने या टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान के साथ बात कुछ और है। बेन स्टोक्स से टेस्ट टीम की कप्तानी छिन सकती है। इसके पीछे की वजह फॉर्म नहीं, बल्कि एक कांड है, जो उन्होंने और उनकी टीम के एक साथी ने मिलकर किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले को जीतने के बाद बेन स्टोक्स और उनके साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन एक नाइटक्लब में गए थे, जहां उन्होंने सारी हदें पार कर दीं।
रिपोर्ट्स की मानें तो नाइटक्लब में सिक्योरिटी गार्ड के साथ उन्होंने मारपीट की, जो इतनी ज्यादा भयंकर थी कि गार्ड को टांके लगे हैं। इस कांड की वजह से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने पहले ही मामले की जांच शुरू कर दी है और अब कहा जा रहा है कि न सिर्फ बेन स्टोक्स को टेस्ट टीम की कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि टीम से भी बाहर होना पड़ सकता है। ईसीबी ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 115 रनों से मिली जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने टीम प्रोटोकॉल को ब्रीच किया है।
ईएसपीनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेन स्टोक्स पर आरोप इतने गंभीर हैं कि बोर्ड उन्हें कप्तानी से हटाने पर भी विचार कर सकता है। ECB ने सोमवार शाम को इस बात की पुष्टि की है कि नाइटक्लब वाला मामला क्रिकेट रेगुलेटर को सौंप दिया गया है। ऐसे में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन दोनों के 17 जून को द ओवल में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहने की उम्मीद है। इस घटना के दौरान किसी भी खिलाड़ी को कोई चोट नहीं आई। माना जा रहा है कि यह स्थिति एटकिंसन और एक अनजान एकेडमी प्लेयर के बीच विवाद के बाद पैदा हुई।
स्टोक्स नहीं तो फिर कौन होगा कप्तान?
अगर ईसीबी ने दूसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स को मौका नहीं दिया तो फिर कप्तानी कौन करेगा? इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि हैरी ब्रूक उनकी अनुपस्थिति में कप्तानी कर सकते हैं। अगर कप्तानी से ही उन्हें हटाया जाए तो भी हैरी ब्रूक एक अच्छा विकल्प इंग्लैंड की टीम के लिए होंगे, जो इस वनडे टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं और टी20 टीम के भी कप्तान वही हैं।
पहले भी स्टोक्स रहे हैं नाइटक्लब घटना में शामिल
सितंबर 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच के बाद ब्रिस्टल के एक नाइटक्लब के बाहर बेन स्टोक्स का एक विवाद सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक शख्स के साथ हाथापाई की थी। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इस मामले में ईसीबी ने उन पर कार्रवाई की थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एशेज टीम से बाहर कर दिया था और उपकप्तानी भी उनसे छीन ली थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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