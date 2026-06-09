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बेन स्टोक्स टेस्ट कप्तानी से देंगे इस्तीफा? संन्यास लेने की भी खबरें, नाइट क्लब विवाद में बुरे फंसे कैप्टन

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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नाइट क्लब विवाद के बीच इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं वे क्रिकेट से संन्यास भी ले सकते हैं। टॉकस्पोर्ट की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि बेन स्टोक्स इस विवाद के बीच संन्यास की घोषणा कर सकते हैं।

बेन स्टोक्स टेस्ट कप्तानी से देंगे इस्तीफा? संन्यास लेने की भी खबरें, नाइट क्लब विवाद में बुरे फंसे कैप्टन

नाइट क्लब विवाद के बीच इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं वे क्रिकेट से संन्यास भी ले सकते हैं। नाइट क्लब विवाद में वे अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ शामिल थे। टॉकस्पोर्ट की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि बेन स्टोक्स इस विवाद के बीच संन्यास की घोषणा कर सकते हैं।

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स्टोक्स पर कोई कार्रवाई हो उससे पहले ही खुद संन्यास ले लेंगे

यह घटनाक्रम इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा सोमवार तड़के लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की 115 रन की जीत के कुछ घंटों बाद एक नाइट क्लब में स्टोक्स और एटकिंसन से जुड़ी घटना की जांच शुरू करने के बाद सामने आया है। टॉकस्पोर्ट पर बोलते हुए, द क्रिकेटर के वरिष्ठ संवाददाता जॉर्ज डोबेल ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि स्टोक्स अनुशासनात्मक कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय खुद ही इस मामले से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं। जॉर्ज ने कहा “जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं, उससे मुझे डर लग रहा है कि स्टोक्स ही पहले कदम उठाएंगे। और दुख की बात है कि मुझे यह भी सुनने को मिल रहा है कि वे पद छोड़ देंगे और संभवतः संन्यास भी ले लेंगे।”

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उन्होंने आगे कहा "मुझे लगता है कि यह बेहद खेदजनक होगा और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह डटे रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, यही वह बेन स्टोक्स हैं जिन्हें हम जानते हैं।”

संन्यास लेने से 15 साल के करियर का दुखद अंत होगा

बता दें कि बेन स्टोक्स वर्तमान में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं और टीम के टेस्ट फॉर्मेट में अहम भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि, अब वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन संन्यास लेने से उनके 15 साल के टॉप लेवल के करियर का अंत हो जाएगा।

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मैकुलम और स्टोक्स के बीच दूरियां बढ़ने से संन्यास या कप्तानी से इस्तीफे की संभावना और तेज

पिछले कुछ हफ्तों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि एशेज के बाद से स्टोक्स और इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और वे इस नए विवाद को ध्यान में रखते हुए खुद ही कप्तानी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने टीम पर लागू आधी रात के कर्फ्यू नियम का उल्लंघन किया था और 12 बजे रात के बाद बाहर चले गए थे जहां इंग्लिश प्रीमियरशिप क्लब सारासेन्स के एक रग्बी खिलाड़ी के साथ झड़प हो गई थी। उस खिलाड़ी ने गस एटकिंसन पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बीच बचाव कर रहे ईसीबी के सुरक्षा गार्ड को मुक्का लग गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने झगड़ा शुरू नहीं किया था।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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