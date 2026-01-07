Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ben Stokes Equals Bob Willis Record Of Most Wickets For England As Captain in Test Cricket
बेन स्टोक्स ने की बॉब विलिस के रिकॉर्ड की बराबरी, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में किया ये करिश्मा

बेन स्टोक्स ने की बॉब विलिस के रिकॉर्ड की बराबरी, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में किया ये करिश्मा

संक्षेप:

बेन स्टोक्स ने की बॉब विलिस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट निकालने वाले वे संयुक्त रूप से पहले कप्तान बन गए हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड बॉब विलिस के नाम दर्ज था।

Jan 07, 2026 11:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वे इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। बेन स्टोक्स ने महान कप्तान बॉब विलिस की बराबरी कर ली है। बेन स्टोक्स ने एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में दो विकेट निकाले। जैसे ही उनको दूसरा विकेट मिला, वैसे ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान अपने विकेटों की संख्या को 77 कर लिया। इतने ही विकेट इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर बॉब विलिस ने चटकाए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंग्लैंड के लिए बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब बेन स्टोक्स और बॉब विलिस संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं, जबकि तीसरे पायदान पर रे इलिंगवर्थ हैं, जिन्होंने 51 विकेट कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए निकाले थे। लिस्ट में चौथा नाम गबी एलेन का है, जिन्होंने 42 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं, जॉनी डगलस ने 37 शिकार बतौर कप्तान एक गेंदबाज के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम के लिए किए। इयान बॉथम का नाम भी लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 35 विकेट चटकाए थे।

इंग्लैंड टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट

77 - बॉब विलिस

77 - बेन स्टोक्स

51 - रे इलिंगवर्थ

42 - गबी एलन

37 - जॉनी डगलस

35 - इयान बॉथम

सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले में बेन स्टोक्स 27.4 ओवर फेंकने के बाद पवेलियन लौट गए। उनको चोट लगी थी। यही कारण है कि वे समय पर बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतरे। हालांकि, सीरीज इंग्लैंड की टीम हार चुकी है और ऐसे में वे रिस्क लेना भी नहीं चाहेंगे। ओवर के बीच में उन्होंने मैदान छोड़ दिया था। उनका ओवर जैकब बेथेल ने फेंका था। बेन स्टोक्स के लिए एक कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का एशेज दौरा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे 4 में से 3 मैच हार चुके हैं। एक मैच जरूर जीता है, लेकिन सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने नाम कर चुकी है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Ben Stokes
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |