बेन स्टोक्स ने की बॉब विलिस के रिकॉर्ड की बराबरी, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में किया ये करिश्मा
बेन स्टोक्स ने की बॉब विलिस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट निकालने वाले वे संयुक्त रूप से पहले कप्तान बन गए हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड बॉब विलिस के नाम दर्ज था।
इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वे इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। बेन स्टोक्स ने महान कप्तान बॉब विलिस की बराबरी कर ली है। बेन स्टोक्स ने एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में दो विकेट निकाले। जैसे ही उनको दूसरा विकेट मिला, वैसे ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान अपने विकेटों की संख्या को 77 कर लिया। इतने ही विकेट इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर बॉब विलिस ने चटकाए थे।
इंग्लैंड के लिए बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब बेन स्टोक्स और बॉब विलिस संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं, जबकि तीसरे पायदान पर रे इलिंगवर्थ हैं, जिन्होंने 51 विकेट कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए निकाले थे। लिस्ट में चौथा नाम गबी एलेन का है, जिन्होंने 42 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं, जॉनी डगलस ने 37 शिकार बतौर कप्तान एक गेंदबाज के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम के लिए किए। इयान बॉथम का नाम भी लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 35 विकेट चटकाए थे।
इंग्लैंड टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट
77 - बॉब विलिस
77 - बेन स्टोक्स
51 - रे इलिंगवर्थ
42 - गबी एलन
37 - जॉनी डगलस
35 - इयान बॉथम
सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले में बेन स्टोक्स 27.4 ओवर फेंकने के बाद पवेलियन लौट गए। उनको चोट लगी थी। यही कारण है कि वे समय पर बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतरे। हालांकि, सीरीज इंग्लैंड की टीम हार चुकी है और ऐसे में वे रिस्क लेना भी नहीं चाहेंगे। ओवर के बीच में उन्होंने मैदान छोड़ दिया था। उनका ओवर जैकब बेथेल ने फेंका था। बेन स्टोक्स के लिए एक कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का एशेज दौरा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे 4 में से 3 मैच हार चुके हैं। एक मैच जरूर जीता है, लेकिन सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने नाम कर चुकी है।