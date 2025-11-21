Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ben Stokes becomes First England Captain Since 1982 with Ashes 5 Wicket Haul in Australia
पर्थ टेस्ट में बेन स्टोक्स ने मारा पंजा, 43 साल बाद ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बने

पर्थ टेस्ट में बेन स्टोक्स ने मारा पंजा, 43 साल बाद ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बने

संक्षेप:

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके। स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एशेज टेस्ट की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले 43 साल में पहले और कुल 5वें इंग्लिश कप्तान बन गए हैं।

Fri, 21 Nov 2025 10:54 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पर्थ में हो रहे टेस्ट के पहले दिन ही 19 विकेट गिरे। इस दौरान मिचेल स्टार्क ने सात और बेन स्टोक्स ने पांच विकेट चटकाए। इसके साथ ही बेन स्टोक्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एशेज टेस्ट की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले 43 साल में पहले और कुल मिलाकर पांचवें इंग्लिश कप्तान बन गए हैं।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके। बल्लेबाजी में सस्ते में आउट होने के बाद स्टोक्स ने गेंद से अपनी भरपाई की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया और ट्रेविस हेड (21), कैमरन ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को गहरे संकट में डाल दिया।

स्टोक्स से पहले यह कारनामा 1982 में इंग्लैंड के कप्तान बॉब विलीस ने ब्रिस्बेन टेस्ट में किया था। स्टोक्स अब स्टेनली जैक्सन (1905), जॉनी डगलस (1912), फ्रेडी ब्राउन (1951), और बॉब विलीस (1982) जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को यहां तेज गेंदबाजों के दबदबे के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में महज 172 रन पर सिमटने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स के पांच विकेट से इंग्लैंड ने मजबूत वापसी की।

पांच मैचों की सीरीज का पहला दिन उम्मीदों पर खरा उतरा, जहां पर्थ स्टेडियम में 51,000 से अधिक दर्शकों के सामने 72 ओवर के खेल में 19 विकेट गिरे। दिन का खेल खत्म होते समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर नौ विकेट पर 123 रन था और यह टीम पहली पारी में महज एक विकेट शेष रहते 49 रन पीछे है। ट्रेविस हेड (21) और ग्रीन (24) ने पांचवें विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की लेकिन स्टोक्स ने इस दोनों के साथ एलेक्स कैरी (26) और स्टार्क (12) को पवेलियन की राह दिखाने के बाद दिन के समापन से पहले स्कॉट बोलैंड (शून्य) को आउट कर अपने पांच विकेट पूरे किये।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
