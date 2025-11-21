पर्थ टेस्ट में बेन स्टोक्स ने मारा पंजा, 43 साल बाद ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश कप्तान बने

संक्षेप: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके। स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एशेज टेस्ट की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले 43 साल में पहले और कुल 5वें इंग्लिश कप्तान बन गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पर्थ में हो रहे टेस्ट के पहले दिन ही 19 विकेट गिरे। इस दौरान मिचेल स्टार्क ने सात और बेन स्टोक्स ने पांच विकेट चटकाए। इसके साथ ही बेन स्टोक्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एशेज टेस्ट की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले 43 साल में पहले और कुल मिलाकर पांचवें इंग्लिश कप्तान बन गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके। बल्लेबाजी में सस्ते में आउट होने के बाद स्टोक्स ने गेंद से अपनी भरपाई की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया और ट्रेविस हेड (21), कैमरन ग्रीन (24), एलेक्स कैरी (26), मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को गहरे संकट में डाल दिया।

स्टोक्स से पहले यह कारनामा 1982 में इंग्लैंड के कप्तान बॉब विलीस ने ब्रिस्बेन टेस्ट में किया था। स्टोक्स अब स्टेनली जैक्सन (1905), जॉनी डगलस (1912), फ्रेडी ब्राउन (1951), और बॉब विलीस (1982) जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को यहां तेज गेंदबाजों के दबदबे के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में महज 172 रन पर सिमटने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स के पांच विकेट से इंग्लैंड ने मजबूत वापसी की।