बेन स्टोक्स जाते-जाते बता गए इंग्लैंड के अगले टेस्ट कप्तान का नाम, कहा- इसीलिए वह…
बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने एक खिलाड़ी को अपना समर्थन दिया और कहा कि वह टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए तैयार है, क्योंकि वह काफी समय से वाइस कैप्टन है।
बेन स्टोक्स ने अपने रिटायरमेंट के बाद इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि इंग्लैंड का अगला टेस्ट कप्तान किसे होना चाहिए। बेन स्टोक्स ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हैरी ब्रूक का पूरा सपोर्ट किया है, जो काफी समय से टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के चौथे दिन के खेल से पहले बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का फैसला किया था। इस मैच में इंग्लैंड को 160 रनों से हार मिली और टीम 2-1 से सीरीज भी हार गई।
स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद सभी के दिमाग में एक ही सवाल था कि उनके बाद टेस्ट कैप्टन कौन होगा? क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच में स्टोक्स की अनुपस्थिति में जो रूट ने कप्तानी की थी। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक का समर्थन किया है, जो इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान भी हैं और टेस्ट में वाइस कैप्टन भी हैं। जो रूट ने भले ही दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी की, लेकिन उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए कहा है। ऐसे में ब्रूक एक दमदार कैंडिडेट हैं।
'इसीलिए हैरी ब्रूक वाइस कैप्टन था'
बेन स्टोक्स ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस टीम का वाइस-कैप्टन बनने के लिए (ब्रूक) को कहने का एक कारण है। मैं लंबे समय तक जो रूट के अंडर वाइस-कैप्टन था। यह एक नैचुरल प्रोग्रेशन है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हैरी को ऐसा करने के लिए न कहा जाए। वह एक जबरदस्त खिलाड़ी है, इस ग्रुप के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक है, एक जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है। उसके कंधों पर थोड़ी और जिम्मेदारी होने से आपको नहीं पता कि इससे वह और बेहतर हो सकता है।"
मैं हैरी ब्रूक को कप्तान चुनूंगा- स्टोक्स
न्यूजीलैंड में जन्मे और करीब 15 साल तक इंग्लैंड के लिए खेलने वाले स्टोक्स ने आखिर में कहा, "अगर मुझसे पूछा जाए कि यह किसे (कप्तानी) करनी चाहिए, तो मैं हैरी ब्रूक को अपना 100 परसेंट सपोर्ट दूंगा।" पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने BBC पर कहा कि ब्रूक और कोच ब्रेंडन मैकुलम टेस्ट टीम में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली जोड़ी हो सकती है। वॉन ने कहा, "मैं इंग्लिश क्रिकेट में खिलाड़ियों के इस ग्रुप को देखता हूं और मुझे लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट है। मैं बस (पूर्व कोच) एंडी फ्लावर को देखता हूं, जो दुनिया के सबसे अच्छे कोच हैं। अगर एंडी फ्लावर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के इंचार्ज होते, तो मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक कप्तान हो सकते थे, लेकिन मैं टेस्ट मैचों में हैरी ब्रूक और बाज मैकुलम को एक साथ नहीं रख सकता।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट