बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने फूंकी एडिलेड टेस्ट में जान, 286 पर ऑलआउट हुई इंग्लैंड की टीम
कप्तान बेन स्टोक्स और पेसर जोफ्रा आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाफ जारी एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में जान फूंक दी। दोनों ने अर्धशतक पूरे किए। हालांकि, टीम 286 रनों तक पहुंचने में सफल हो गई।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर को तीसरा दिन है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मैच में जान फूंक दी है। एक समय पर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को करीब 200 रनों की बढ़त तीसरे टेस्ट मैच में मिल जाएगी, लेकिन स्टोक्स और आर्चर ने शतकीय साझेदारी की और इंग्लैंड के लिए भी इस मैच को खोल दिया।
बेन स्टोक्स ने 83 रनों की मैराथन पारी खेली, जबकि 51 रन जोफ्रा आर्चर ने बनाए। आर्चर ने पहली हाफ सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में जड़ी। इन्हीं दो पारियों के दम पर इंग्लैंड की टीम ने 286 रन बनाए। 45 रनों की पारी हैरी ब्रूक ने खेली थी और 29 रन बेन डकेट ने भी बनाए थे। हालांकि, अभी भी 85 रन पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड की टीम पीछे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन पहली पारी में बनाए थे, जिसमें एलेक्स कैरी की सेंचुरी और मिचेल स्टार्क और उस्मान ख्वाजा के अर्धशतक शामिल थे।
इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट मैच में अब इसलिए मौका बन गया है, क्योंकि बढ़त 100 से कम की ही ऑस्ट्रेलिया को मिली है। अगर इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को 150-180 रनों के अंदर समेट देती है तो फिर एक मौका इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करने का बनेगा। इस पारी में अगर ऑस्ट्रेलिया ने 220-240 रन बना लिए तो फिर सीरीज जीतने का लगभग गारंटी हो जाएगी, क्योंकि एडिलेड में चौथी पारी में 300 प्लस चेज करना मुश्किल होगा।
अच्छी बात ये है कि तीसरे दिन लंच ब्रेक से पहले 5 ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और एक विकेट इस दौरान इंग्लैंड ने चटका दिया। जैक वेदरल्ड को ब्रायडन कार्स ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन नाबाद लौटे हैं। अब देखना ये है कि दूसरे सेशन में इंग्लैंड की गेंदबाजी कैसी रहती है। यही सेशन डिसाइड करेगा कि मैच किस ओर मुड़ेगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3-3 विकेट पहली पारी में मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने निकाले।