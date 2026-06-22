बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की इंग्लैंड की टीम में हो गई एंट्री, नाइटक्लब कांड की भी आ गई रिपोर्ट
बेन स्टोक्स की वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में होने वाली है। इतना ही नहीं, वह सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर ही लौटने वाले हैं। नाइटक्लब कांड की वजह से उन्हें एक मैच से बाहर किया गया था।
नाइटक्लब कांड में फंसे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की टीम में फिर से एंट्री हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों को टीम में शामिल कर लिया गया है। बेन स्टोक्स सीधे कप्तान के तौर पर ही टीम में लौटने वाले हैं। इसकी पुष्टि खुद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने की थी और इसके कुछ ही देर बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने टीम की भी घोषणा कर दी थी।
स्टोक्स और एटकिंसन को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि दोनों ने एक नाइटक्लब में बदतमीजी सिक्योरिटी के साथ की थी। इसके लिए बोर्ड ने जांच शुरू की थी और इसके नतीजे भी आ गए हैं। स्टोक्स और एटकिंसन को पाक साफ करार दिया गया है। यही कारण है कि दोनों को टीम में फिर से जगह दे दी गई है। दूसरा टेस्ट मैच जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने खेला, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है।
बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की वापसी के संकेत तभी मिल गए थे, जब दोनों ने अपने-अपने काउंटी मैच को बीच में छोड़ दिया था। सोमवार को डिसिप्लिनरी हियरिंग खत्म होने के बाद ECB ने एक बयान में कन्फर्म किया, "नाइटक्लब में हिंसक बर्ताव के लिए खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।" बोर्ड ने आगे कहा कि "स्टोक्स झगड़े में शामिल नहीं थे और उन्होंने कोई भी घटना नहीं देखी," और उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो "दिखाते हैं कि एटकिंसन बिना उकसावे के हमलों का शिकार हुए थे और उन्होंने किसी भी मौके पर बदला नहीं लिया।"
हालांकि, दोनों खिलाड़ियों को "कॉन्ट्रैक्ट की खास शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके तहत इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हर समय सबसे अच्छे व्यवहार के स्टैंडर्ड बनाए रखने और इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे अच्छे हित में काम करने की ज़रूरत होती है।" यही वजह थी कि उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया था। इसके अलावा स्टोक्स और एटकिंसन को एक लिखित चेतावनी भी दी गई थी।
उधर, दूसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा था, "लोगों की राय हमेशा अलग होती है और वे चीजों को अलग तरह से देखते हैं। मेरे हिसाब से, जब से यह घटना हुई है, मैं हर दिन बेन से बात कर रहा हूं, ताकि सपोर्ट कर सकूं।" ओवल में दूसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। डेब्यू करने वाले जेम्स रेव और सोनी बेकर को बाहर किया गया है। इसके अलावा हेनरी क्रोकोम्बे को ओली रॉबिन्सन के कवर के तौर पर बुलाया गया है। जेमी स्मिथ भी वापसी करेंगे, जो दूसरे टेस्ट के दौरान पैटरनिटी लीव पर थे।
तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम
बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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