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बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की इंग्लैंड की टीम में हो गई एंट्री, नाइटक्लब कांड की भी आ गई रिपोर्ट

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बेन स्टोक्स की वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में होने वाली है। इतना ही नहीं, वह सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर ही लौटने वाले हैं। नाइटक्लब कांड की वजह से उन्हें एक मैच से बाहर किया गया था।

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की इंग्लैंड की टीम में हो गई एंट्री, नाइटक्लब कांड की भी आ गई रिपोर्ट

नाइटक्लब कांड में फंसे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की टीम में फिर से एंट्री हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों को टीम में शामिल कर लिया गया है। बेन स्टोक्स सीधे कप्तान के तौर पर ही टीम में लौटने वाले हैं। इसकी पुष्टि खुद हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने की थी और इसके कुछ ही देर बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने टीम की भी घोषणा कर दी थी।

स्टोक्स और एटकिंसन को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि दोनों ने एक नाइटक्लब में बदतमीजी सिक्योरिटी के साथ की थी। इसके लिए बोर्ड ने जांच शुरू की थी और इसके नतीजे भी आ गए हैं। स्टोक्स और एटकिंसन को पाक साफ करार दिया गया है। यही कारण है कि दोनों को टीम में फिर से जगह दे दी गई है। दूसरा टेस्ट मैच जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने खेला, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है।

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बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की वापसी के संकेत तभी मिल गए थे, जब दोनों ने अपने-अपने काउंटी मैच को बीच में छोड़ दिया था। सोमवार को डिसिप्लिनरी हियरिंग खत्म होने के बाद ECB ने एक बयान में कन्फर्म किया, "नाइटक्लब में हिंसक बर्ताव के लिए खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।" बोर्ड ने आगे कहा कि "स्टोक्स झगड़े में शामिल नहीं थे और उन्होंने कोई भी घटना नहीं देखी," और उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो "दिखाते हैं कि एटकिंसन बिना उकसावे के हमलों का शिकार हुए थे और उन्होंने किसी भी मौके पर बदला नहीं लिया।"

हालांकि, दोनों खिलाड़ियों को "कॉन्ट्रैक्ट की खास शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके तहत इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हर समय सबसे अच्छे व्यवहार के स्टैंडर्ड बनाए रखने और इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे अच्छे हित में काम करने की ज़रूरत होती है।" यही वजह थी कि उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया था। इसके अलावा स्टोक्स और एटकिंसन को एक लिखित चेतावनी भी दी गई थी।

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उधर, दूसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा था, "लोगों की राय हमेशा अलग होती है और वे चीजों को अलग तरह से देखते हैं। मेरे हिसाब से, जब से यह घटना हुई है, मैं हर दिन बेन से बात कर रहा हूं, ताकि सपोर्ट कर सकूं।" ओवल में दूसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। डेब्यू करने वाले जेम्स रेव और सोनी बेकर को बाहर किया गया है। इसके अलावा हेनरी क्रोकोम्बे को ओली रॉबिन्सन के कवर के तौर पर बुलाया गया है। जेमी स्मिथ भी वापसी करेंगे, जो दूसरे टेस्ट के दौरान पैटरनिटी लीव पर थे।

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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