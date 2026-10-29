बेन डकेट की सचिन तेंदुलकर के अनोखे क्लब में एंट्री, ODI में बिना छक्का लगाए 167 रन बनाए
बेन डकेट ने इंग्लैंड बनाम श्रीलंका वनडे मैच में 167 रनों की पारी खेली। इंग्लिश ओपनर ने एक अनोखे क्लब में एंट्री कर ली है, जिसमें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं।
इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने गुरुवार (29 अक्टूबर) को वनडे ट्राई सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 132 गेंदों में 167 रन बनाए, जिसमें 24 सिक्स हैं। उन्होंने कोई सिक्स नहीं ठोका। यह डकेट के वनडे करियर का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 386/5 का स्कोर खड़ा किया। 32 वर्षीय डकेट ने इस फॉर्मेट में छह शतक जमाए हैं, जिसमें से तीन लौहार के मैदान पर आए। उन्होंने 25 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैदान पर 105 रन बनाए थे।
सचिन तेंदुलकर के अनोखे क्लब में एंट्री
बेन डकेट ने श्रीलंका के सामने 167 रन बनाने के बाद सचिन तेंदुलकर के अनोखे क्लब में एंट्री कर ली है। वह वनडे क्रिकेट में बिना छक्के लगाए 150 प्लस रन बनाने वाले सातवें प्लेयर बन गए हैं। सचिन ने 2003 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नामीबिया के खिलाफ 151 गेंदों में 152 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी में 18 चौका मारे लेकिन कोई छक्का नहीं जड़ा। डकेट ने वनडे में बगैर छक्का लगाए दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली है। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान को पछाड़ा। दिलशान ने 2015 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के विरुद्ध 146 गेंदों में नाबाद 161 रन जोड़े थे, जिसमें 22 चौके हैं। लिस्ट में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर हैं। वॉर्नर ने 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में बिना छक्के लगाए 173 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 136 गेंदों का सामना करने के बाद 24 चौके मारे थे।
ODI में बिना छक्का लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर
173 - डेविड वॉर्नर बनाम साउथ अफ्रीका, 2016)
167 - बेन डकेट बनाम श्रीलंका, 2026
161* - तिलकरत्ने दिलशान बनाम बांग्लादेश, 2015
153* - हाशिम अमला बनाम वेस्टइंडीज, 2015
153 - ब्रायन लारा बनाम पाकिस्तान, 1993
152 - सचिन तेंदुलकर बनाम नामीबिया, 2003
152 - एंड्रयू स्ट्रॉस बनाम बांग्लादेश, 2005
बेन डकेट ने दो शतकीय साझेदारियां कीं
मैच की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग का न्योता दिया। इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की। बेन डकेट और टॉम बैंटन ने 163 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। बैंटन ने 75 गेंदों में 8 चौकों और दो छक्कों की मदद से 74 रन जुटाए। वह 25वें ओवर में आउट हुए। डकेट ने कप्तान हैरी ब्रूक (34 गेंदों में 44) के संग दूसरे विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी की। ब्रूक 38वें जबकि डकेट 42वें ओवर में पवेलियन लौटे। विल जैक्स ने 30 और जॉर्डन कॉक्स ने 43 रनों का योगदान दिया। सैम करन 21 रन बनाकर नाबाद रहे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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