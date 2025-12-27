Cricket Logo
बेन डकेट ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड, बने टेस्ट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

बेन डकेट टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट के दूसरे दिन डकेट ने यह कारनामा किया।

Dec 27, 2025 04:42 pm IST
बेन डकेट टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट के दूसरे दिन डकेट ने यह कारनामा किया। पहली पारी में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट होने वाले बेन डकेट ने दूसरी पारी में सधी हुई बल्लेबाजी की। वे बड़ा स्कोर तो नहीं बना पाए लेकिन चार चौकों और एक छक्के की मदद से 26 गेंदों में कुल 34 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे किए और गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में हैरी ब्रुक ने अपने नाम किया है। उन्होंने चौथे टेस्ट की पहली पारी में 34 गेंदों में 41 रन बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। अब उनके नीचे इस सूची में दूसरे नंबर पर उनके हमवतन खिलाड़ी बेन डकेट का नाम आ गया है। बेन डकेट ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन 3474 गेंदों में पूरे किए हैं, वहीं हैरी ब्रुक ने बीते दिन यह उपबल्धि 3468 गेंदों में हासिल की थी। अगर डकेट 7 गेंद पहले अपने 3000 टेस्ट रन पूरे कर लेते, तो वह आसानी से ब्रूक का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वह बड़े कीर्तिमान से चूक गए।

डकेट भले ही ब्रुक का रिकॉर्ड तोड़ने और सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज ना बने हों, लेकिन ब्रुक और डकेट ने लंबे समय तक सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड रखने वाले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट को एक झटके में पहले से तीसरे स्थान पर ला दिया है। सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर चौथे और भारत के ऋषभ पंत पांचवें स्थान पर हैं।

सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची

हैरी ब्रुक (इंग्लैंड-3468 गेंद

बेन डकेट(इंग्लैंड)-3474

एडम गिलकिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)-3610 गेंद

डेविड वॉर्नर(ऑस्ट्रे्लिया)-4047

ऋषभ पंत(भारत)-4095

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
