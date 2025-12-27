बेन डकेट ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड, बने टेस्ट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज
बेन डकेट टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट के दूसरे दिन डकेट ने यह कारनामा किया। पहली पारी में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट होने वाले बेन डकेट ने दूसरी पारी में सधी हुई बल्लेबाजी की। वे बड़ा स्कोर तो नहीं बना पाए लेकिन चार चौकों और एक छक्के की मदद से 26 गेंदों में कुल 34 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे किए और गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में हैरी ब्रुक ने अपने नाम किया है। उन्होंने चौथे टेस्ट की पहली पारी में 34 गेंदों में 41 रन बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। अब उनके नीचे इस सूची में दूसरे नंबर पर उनके हमवतन खिलाड़ी बेन डकेट का नाम आ गया है। बेन डकेट ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन 3474 गेंदों में पूरे किए हैं, वहीं हैरी ब्रुक ने बीते दिन यह उपबल्धि 3468 गेंदों में हासिल की थी। अगर डकेट 7 गेंद पहले अपने 3000 टेस्ट रन पूरे कर लेते, तो वह आसानी से ब्रूक का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वह बड़े कीर्तिमान से चूक गए।
डकेट भले ही ब्रुक का रिकॉर्ड तोड़ने और सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज ना बने हों, लेकिन ब्रुक और डकेट ने लंबे समय तक सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड रखने वाले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट को एक झटके में पहले से तीसरे स्थान पर ला दिया है। सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर चौथे और भारत के ऋषभ पंत पांचवें स्थान पर हैं।
सबसे कम गेंदों में 3000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची
हैरी ब्रुक (इंग्लैंड-3468 गेंद
बेन डकेट(इंग्लैंड)-3474
एडम गिलकिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)-3610 गेंद
डेविड वॉर्नर(ऑस्ट्रे्लिया)-4047
ऋषभ पंत(भारत)-4095