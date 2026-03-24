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बेन डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 'धोखा', IPL 2026 से पहले मांगी माफी; लटकी बैन की तलवार

Mar 24, 2026 08:38 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Ben Duckett pulls out of IPL 2026: बेन डकेट आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। उन्होंने आगामी  सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने डकेट को दो करोड़ रुपये में खरीदा था।

बेन डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 'धोखा', IPL 2026 से पहले मांगी माफी; लटकी बैन की तलवार

आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन शुरू होने से पहले बेन डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को 'धोखा' दे दिया है। इंग्लैंड के 31 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने आगामी सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है। डीसी ने पिछले साल ऑक्शन में डकेट को दो करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने आईपीएल डेब्यू नहीं किया है। डकेट पर अब बैन की तलवार लटक रही है। उन्हें भारतीय लीग और नीलामी से दो साल के लिए बैन किया जा सकता है। डकेट ने घर पर समय बिताने और लाल गेंद की क्रिकेट पर फोकस करने के चलते आईपीएल से हटने का फैसला किया है।

'मैं दिल्ली कैपिटल्स में सभी से माफी मांगता हूं'

डकेट ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। उन्होंने सभी पांच एशेज टेस्ट खेले, जिसकी 10 पारियों में 20.20 की औसत से 202 रन जुटाए। वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे। वहीं, डकेट को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी। डकेट ने टेलीग्राफ से कहा, ''यह बहुत मुश्किल फैसला था और मैं दिल्ली कैपिटल्स में सभी से माफी मांगता हूं कि मैं नहीं खेल पाऊंगा।'' उन्होंने कहा, ''जब मैंने नीलामी में अपना नाम दर्ज कराया था, तब मुझे लगा था कि यह एक शानदार अवसर होगा। दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी का मुझे चुनना अद्भुत था। मैं बेहद खुश था। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते है और यह एक अद्भुत अनुभव होता।''

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'मेरे लिए फिर से आईपीएल में खेलना मुश्किल'

आईपीएल 2025 से पहले संशोधित किए गए नियमों के अनुसार, ऑक्शन में चुने जाने के बाद लीग से हटने वाले विदेशी खिलाड़ियों को दो साल के प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा यदि उनके पास ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं है। आईपीएल संचालन परिषद के अनुसार उस खिलाड़ी को छूट दी जा सकती है जो चोटिल हो या फिर अस्वस्थ हो, जिसकी पुष्टि खिलाड़ी के घरेलू बोर्ड द्वारा की जानी जरूरी है। डकेट ने कहा, ''मेरे लिए फिर से आईपीएल में खेलना मेरी उम्र (31 वर्ष) को देखते हुए मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और जानता हूं कि यह मेरे करियर के लिए सही फैसला है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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