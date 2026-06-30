बेलफास्ट का मैदान असल में स्टेडियम नहीं था.., आयरलैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद अय्यर ने ग्राउंड पर क्यों मढ़ा दोष?
आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से मिली करारी हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि बेलफास्ट का मैदान वास्तव में कोई स्टेडियम नहीं था। उसकी संरचना और बनावट में कमियां थीं, जिसकी वजह से उस परिस्थिति को हम ठीक से एडॉप्ट नहीं कर पाए।
आयरलैंड से 2-0 से सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी-20 शृंखला के इंग्लैंड में है। 1 जुलाई को दोनों देशों के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रेयस अय्यर ने अपनी और अपने टीम की आगामी सोच के बारे में बात करने के साथ- साथ आयरलैंड की हार का भी पोस्टमार्डम किया। अय्यर ने साफ शब्दों में कह दिया कि बेलफास्ट का मैदान असल में क्रिकेट स्टेडियम था ही नहीं। ऐसे स्टेडियम में खेलने की आदत नहीं पड़ी है, इसलिए हम आदी नहीं थे और परस्थितियों को अडॉपर्ट नहीं कर पाए।
बेलफास्ट का मैदान असल में स्टेडियम नहीं था
इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रेट में पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान अय्यर ने ली स्ट्रीट से आयरलैंड के बेलफास्ट क्रिकेट ग्राउंड की तुलना कर दी। दोनों जगहों की तुलना करते हुए अय्यर ने कहा कि उन्हें चेस्टर-ली-स्ट्रीट का सेटअप ज़्यादा जाना-पहचाना लगा। अय्यर ने कहा "मुझे लगता है कि यह (ली स्ट्रीट का मैदान) बिल्कुल अलग है क्योंकि 'बेलफ़ास्ट का मैदान असल में स्टेडियम नहीं था।' अय्यर ने इस मैदान की खराबी को गिनाते हुए कहा "आउटफ़ील्ड... एक जैसी नहीं थी। और मैदान का आकार भी थोड़ा चौकोर था। इसलिए, सिंगल और डबल रोकना, खासकर जब आप आउटफ़ील्ड में फ़ील्डिंग कर रहे हों, तो एंगल... एक कप्तान के तौर पर फ़ील्ड सेट करना थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है।" इसके ठीक उलट ली स्ट्रीट के मैदान की तारीफ करते हुए अय्यर ने कहा "यहां... मैदान समतल है और आपको माहौल महसूस होता है, स्टेडियम वाला एहसास होता है, भीड़ भी ज़बरदस्त होगी। हम ऐसे हालात और ऐसी स्थितियों में पहले भी खेल चुके हैं।"
मेरे फॉर्म की कोई चिंता नहीं, रन बनेंगे
आयरलैंड में श्रेयस की सीरीज़ कुछ खास नहीं रही, लेकिन कप्तान ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें अपनी फ़ॉर्म की कोई चिंता नहीं है और उन्हें भरोसा है कि रन बनेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या कप्तानी की वजह से उनकी बल्लेबाज़ी पर दबाव बढ़ा है, तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल नहीं।" "जिस तरह से मैं नेट्स में बॉल को टाइम कर रहा हूं, पिछले मैच में भी मुझे लगा कि मैं बहुत बढ़िया टाइमिंग कर रहा था, बस कभी-कभी कोई बॉल उछलकर अंदरूनी किनारे (इनर एज) से लग गई। इससे यह साबित नहीं होता कि मेरी बल्लेबाज़ी कैसी है या मैं कितना दबाव ले रहा हूं।" अय्यर ने कहा "मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स (अंतर्ज्ञान) पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि दबाव में मैं कितना अच्छा खेलता हूं। इसलिए, मैं बस खुद पर वह भरोसा बनाए रखना चाहता हूं और आने वाले मैचों में आगे बढ़ना चाहता हूं।" श्रेयस ने इस बात को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज़ के तुरंत बाद खेलने की वजह से इंग्लैंड को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा, "मुझे पक्का नहीं पता कि इंग्लैंड टीम के माहौल में क्या चल रहा है। लेकिन टेस्ट मैच से सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में ढलने की बात करें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर खिलाड़ी इस दौर से गुज़र चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह उनके लिए कोई नई बात है। मुझे यकीन है कि वे इसके साथ आसानी से तालमेल बिठा लेंगे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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