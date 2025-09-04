भारतीय टीम में जगह पक्की नहीं होने से परेशान रहते थे अमित मिश्रा, फिर किया ये बदलाव

अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कर दिया। उन्होंने संन्यास लेने के बाद बताया कि टीम में अंदर-बाहर होने से वह काफी निराश हुए थे।

भारत के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया और उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान दो अलग दौर का सामना किया। पहला दौर महान स्पिनर अनिल कुंबले की जगह लेने के साथ उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं के भारी दबाव से निपटने में बीता तो दूसरा दौर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के आने से हुई प्रतिस्पर्धा से निपटने का रहा। इसमें से ऑफ स्पिनर अश्विन जहां महेंद्र सिंह धोनी की योजना का हिस्सा रहे, तो वहीं जडेजा विराट कोहली की रणनीति के अनुकूल रहे। लेकिन लेग ब्रेक गेंदबाजी करने वाले और शानदार गुगली फेंकने वाले मिश्रा को अश्विन और जडेजा के साथ तीसरे विकल्प के रूप में काफी कम इस्तेमाल किया जाता।

अमित मिश्रा ने 22 टेस्ट में 76 विकेट लिए हैं। उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘यह बहुत निराशाजनक चीज थी। कभी आप टीम में होते हैं, कभी बाहर। कभी आपको अंतिम एकादश में खेलने का मौका मिलता, कभी नहीं। निश्चित रूप से यह निराशाजनक है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं कई बार निराश हुआ।’’

अमित मिश्रा ने लगातार टीम में अंदर बाहर होने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने माइंडसेट में बदलाव करते हुए सकारात्मक रहने की कोशिश की उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन आपका सपना तो भारत के लिए क्रिकेट खेलना होता है। आप राष्ट्रीय टीम के साथ हो और लाखों लोग टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। आप भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों में से एक हो तो मैंने सकारात्मक बने रहने की कोशिश की।’’