IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान की भारत को गीदड़ भभकी, बोले- हम किसी भी टीम को…

पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज ओमान के खिलाफ शानदार जीत के साथ किया। पाकिस्तान ने इस मैच को 93 रनों के बड़े अंतर से जीता। मैन इन ग्रीन का अगला मुकाबला चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत से है। IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भारत को धमकी दी है। ओमान के खिलाफ भले ही पाकिस्तान की बैटिंग यूनिट की पोल खुल गई हो, इसके बावजूद पाकिस्तानी कप्तान का कहना है कि अगर वह अपने प्लान को एग्जिक्यूट करने में कामयाब रहते हैं तो वह किसी भी टीम को हराने का दम रखते हैं।

बता दें, ओमान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 160 रन ही बोर्ड पर लगा पाई थी। वो तो गनिमत है मोहम्मद हारिस की 66 रनों की पारी का, अगर वह भी जल्दी आउट हो जाते तो पाकिस्तान को 120 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता। हारिस के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज ओमान जैसी छोटी टीम के खिलाफ भी 30 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया।

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने हालांकि कमाल का प्रदर्शन किया और ओमान को मात्र 67 रनों पर समेट 93 रनों से मैच को अपने नाम किया।

मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, “बल्ले से हमें अभी भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। गेंदबाजी शानदार थी, मैं गेंदबाजी यूनिट से खुश हूं। हमारे पास तीन स्पिनर हैं और वे सभी अलग-अलग हैं, यहां तक कि अयूब भी। हमारे पास 4-5 अच्छे विकल्प हैं और दुबई और अबू धाबी में खेलते समय आपको इनकी जरूरत होती है।"