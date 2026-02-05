टी-20 वर्ल्ड कप से पहले जानिए सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले टॉप-10 बैटर, लिस्ट में इतने भारतीय
टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप में अब बल्लेबाजों की पहचान केवल उनके रनों से नहीं, बल्कि उनके रन बनाने की गति यानी स्ट्राइक रेट से होती है। 7 फरवरी से विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले आइए आज हम आपको बताते हैं इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप टेन बैटर के बारे में।
टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप में अब बल्लेबाजों की पहचान केवल उनके रनों से नहीं, बल्कि उनके रन बनाने की गति यानी स्ट्राइक रेट से होती है। इस रेस में भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिषेक शर्मा वर्तमान में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक करियर स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
साल 2024 से 2026 के बीच अपने करियर में अभिषेक ने अब तक 38 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 194.74 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 1297 रन बनाए हैं। उनके खाते में 2 शतक और 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि अभिषेक ने न केवल बड़े स्कोर बनाए हैं, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने की अपनी शैली को बरकरार रखा है।
हैरानी की बात यह है कि इस सूची में पारंपरिक क्रिकेट शक्तियों के बजाय एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। एस्टोनिया के साहिल चौहान 184.23 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जिब्राल्टर के केजे स्टैग्नो (177.29) तीसरे और स्पेन के मोहम्मद अहसान (174.58) चौथे स्थान पर काबिज हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सनसनी फैला दी है।
विश्व प्रसिद्ध फिनिशर्स और पावर हिटर्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस (171.32) और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड (168.88) शीर्ष 10 में बने हुए हैं। वहीं, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट 166.52 के स्ट्राइक रेट के साथ दसवें पायदान पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के सूर्यकुमार यादव (165.48) और यशस्वी जायसवाल (164.31) इस सूची में शीर्ष 10 से ठीक बाहर हैं।
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक करियर स्ट्राइक रेट वाले टॉप-10 बल्लेबाज
1. अभिषेक शर्मा (भारत): इनका स्ट्राइक रेट सबसे अधिक 194.74 है, जिन्होंने 38 मैचों में 1297 रन बनाए हैं।
2. साहिल चौहान (एस्टोनिया): इन्होंने 184.23 के स्ट्राइक रेट से 479 रन बनाए हैं।
3. केजे स्टैग्नो (जिब्राल्टर): इनका करियर स्ट्राइक रेट 177.29 दर्ज है।
4. मोहम्मद अहसान (स्पेन): इन्होंने 174.58 के स्ट्राइक रेट के साथ 845 रन जोड़े हैं।
5. फैसल खान (सऊदी अरब): इनका स्ट्राइक रेट 173.43 है और इन्होंने 61 मैचों में 1743 रन बनाए हैं।
6. डेवाल्ड ब्रेविस (दक्षिण अफ्रीका): 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 171.32 है।
7. करणवीर सिंह (ऑस्ट्रिया): इन्होंने 169.22 के स्ट्राइक रेट से अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं।
8. साबिर ज़खिल (बेल्जियम): इनका स्ट्राइक रेट 169.04 दर्ज किया गया है।
9. टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया/सिंगापुर): दुनिया के बेहतरीन फिनिशर्स में शुमार टिम डेविड का स्ट्राइक रेट 168.88 है।
10. फिल साल्ट (इंग्लैंड): इंग्लैंड के इस सलामी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 166.52
