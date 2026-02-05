Cricket Logo
टी-20 वर्ल्ड कप से पहले जानिए सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले टॉप-10 बैटर, लिस्ट में इतने भारतीय

संक्षेप:

टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप में अब बल्लेबाजों की पहचान केवल उनके रनों से नहीं, बल्कि उनके रन बनाने की गति यानी स्ट्राइक रेट से होती है। 7 फरवरी से विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले आइए आज हम आपको बताते हैं इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप टेन बैटर के बारे में।

Feb 05, 2026 09:39 pm IST
टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप में अब बल्लेबाजों की पहचान केवल उनके रनों से नहीं, बल्कि उनके रन बनाने की गति यानी स्ट्राइक रेट से होती है। इस रेस में भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिषेक शर्मा वर्तमान में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक करियर स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

साल 2024 से 2026 के बीच अपने करियर में अभिषेक ने अब तक 38 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 194.74 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 1297 रन बनाए हैं। उनके खाते में 2 शतक और 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि अभिषेक ने न केवल बड़े स्कोर बनाए हैं, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने की अपनी शैली को बरकरार रखा है।

हैरानी की बात यह है कि इस सूची में पारंपरिक क्रिकेट शक्तियों के बजाय एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। एस्टोनिया के साहिल चौहान 184.23 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जिब्राल्टर के केजे स्टैग्नो (177.29) तीसरे और स्पेन के मोहम्मद अहसान (174.58) चौथे स्थान पर काबिज हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सनसनी फैला दी है।

विश्व प्रसिद्ध फिनिशर्स और पावर हिटर्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस (171.32) और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड (168.88) शीर्ष 10 में बने हुए हैं। वहीं, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट 166.52 के स्ट्राइक रेट के साथ दसवें पायदान पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के सूर्यकुमार यादव (165.48) और यशस्वी जायसवाल (164.31) इस सूची में शीर्ष 10 से ठीक बाहर हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक करियर स्ट्राइक रेट वाले टॉप-10 बल्लेबाज

1. अभिषेक शर्मा (भारत): इनका स्ट्राइक रेट सबसे अधिक 194.74 है, जिन्होंने 38 मैचों में 1297 रन बनाए हैं।

2. साहिल चौहान (एस्टोनिया): इन्होंने 184.23 के स्ट्राइक रेट से 479 रन बनाए हैं।

3. केजे स्टैग्नो (जिब्राल्टर): इनका करियर स्ट्राइक रेट 177.29 दर्ज है।

4. मोहम्मद अहसान (स्पेन): इन्होंने 174.58 के स्ट्राइक रेट के साथ 845 रन जोड़े हैं।

5. फैसल खान (सऊदी अरब): इनका स्ट्राइक रेट 173.43 है और इन्होंने 61 मैचों में 1743 रन बनाए हैं।

6. डेवाल्ड ब्रेविस (दक्षिण अफ्रीका): 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 171.32 है।

7. करणवीर सिंह (ऑस्ट्रिया): इन्होंने 169.22 के स्ट्राइक रेट से अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं।

8. साबिर ज़खिल (बेल्जियम): इनका स्ट्राइक रेट 169.04 दर्ज किया गया है।

9. टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया/सिंगापुर): दुनिया के बेहतरीन फिनिशर्स में शुमार टिम डेविड का स्ट्राइक रेट 168.88 है।

10. फिल साल्ट (इंग्लैंड): इंग्लैंड के इस सलामी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 166.52

विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

