इससे पहले कि ये आदत बन जाए, टीम इंडिया को इसे सुधारना होगा; गंभीर पर क्यों लाल हुए एक्सपर्ट

संक्षेप: डेल स्टेन, रॉबिन उथप्पा जैसे पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में हो रहे प्रयोगों की आलोचना की है। उथप्पा ने कहा कि बल्लेबाजी के टॉप ऑर्डर में प्रयोग बंद होने चाहिए। इससे पहले कि ऐसे प्रयोग आदत बन जाएं, टीम इंडिया को इसे सुधारना ही होगा।

टी20 विश्व कप सिर पर है लेकिन भारतीय टीम जैसे प्रयोगशाला बनी हुई है। हर मैच में प्रयोग हो रहे। बल्लेबाजों को पता ही नहीं, उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। जब चाहे जिसको जिस नंबर पर भेजा जा रहा। ये बेतुके एक्सपेरिमेंट और एडवेंचर पहले भी नाकाम हुए लेकिन टीम की जीत में वो ढंक जाती थी। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 में भारत की करारी हार के बाद बैटिंग ऑर्डर में हद से ज्यादा हो रहे प्रयोगों पर सवाल उठ रहे हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव का चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना चौंकाने वाला रहा। तमाम पूर्व खिलाड़ी और एक्सपर्ट हेड कोच गौतम गंभीर को विश्व कप से पहले इस तरह के प्रयोगों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे डेल स्टेन और भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने गंभीर को इन प्रयोगों को रोकने की सलाह दी है।

दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 214 रन का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम को उपकप्तान शुभमन गिल के तौर पर 9 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। गिल पहली ही गेंद पर बहुत ही बचकाना शॉट लगाकर आउट हुए। टीम शुरुआत में ही दबाव में आ गई। उम्मीद की जा रही थी कि कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आएंगे क्योंकि आम तौर पर वह तीसरे नंबर पर उतरते हैं। लेकिन उन्होंने खुद उतरने के बजाय अक्षर पटेल को प्रमोट करके भेज दिया। यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। अक्षर को तेजी से रन बनाकर रिक्वायर्ड रन रेट के प्रेशर को कम करने के उद्देश्य से भेजा गया लेकिन वह 21 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए।

मैच के बाद जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए रॉबिन उथप्पा बेतुके प्रयोगों से काफी खिन्न नजर आए। उन्होंने कहा, ‘सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने (सूर्यकुमार यादव) कहा था कि सिर्फ ओपनिंग जोड़ी ही सेट है, बाकी सब किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हैं। मैं इससे असहमत हूं। जब आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं तब आपके सॉलिड बैटर, आपके बेस्ट बैटर को आना चाहिए। अगर आप किसी पिंच हिटर को भेजेंगे तो वह उसी तरह खेलेगा। अगर अक्षर को पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया था तो उन्हें 21 गेंद में 21 नहीं बनाने चाहिए थे। उन्हें आक्रामक खेलना चाहिए था। लेकिन ये प्लान भी मुझे नहीं जंचा। पहले या दूसरे ओवर में एक टॉप बैटर को खोने के बाद आपको क्रीज पर स्थिरता की जरूरत होती है। यहां गड़बड़ है और इससे पहले कि ये एक आदत बन जाए, भारत को इसे सुधारना ही होगा।’

उथप्पा ने कहा, 'आपके टॉप 3 फिक्स होने चाहिए, भले ही आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। ये विशेषज्ञ भूमिकाएं हैं। लचीलेपन का भी महत्व है लेकिन उसकी बात शुरुआती 6 ओवरों के बाद आती है जब आप नींव तैयार कर लेते हैं। आप उस नींव को नहीं तैयार कर सकते जब खिलाड़ियों को पता ही न हो कि उस दिन उनकी भूमिका क्या है।'