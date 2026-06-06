बुमराह को लेकर BCCI नहीं लेगा कोई रिस्क, अगरकर बोले- इस खिलाड़ी को टी20 टीम में कभी भी वापस ला सकते

जसप्रीत बुमराह को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) कोई रिस्क नहीं लेगा। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि बुमराह और हार्दिक पांड्या को लंबे प्रारूप के लिए बचाकर रखा जाएगा।

राष्ट्रीय चयन पैनल ने शनिवार को आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल नहीं किया जिससे साफ संकेत मिलता है कि चयनकर्ता उनकी सेवाओं को आने वाले सत्र में टेस्ट और वनडे मैचों के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। बुमराह और पांड्या हाल में हुए आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए अपनी पुरानी लय में नहीं दिखे। वे पिछले साल के आखिर से ही लगातार टी20 मैच खेल रहे थे जिसमें विश्व कप जीत भी शामिल रही इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों का सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है।

'अगर नौ टेस्ट मैच में अच्छा खेले तो...' बुमराह 17 सितंबर से तीन अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में वापसी करेंगे, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ कर दिया कि इस तेज गेंदबाज का इस्तेमाल ज्यादातर लंबे प्रारूप में किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बुमराह को टेस्ट मैचों के लिए बचाकर रखा जा रहा है तो अगरकर ने जवाब दिया, ''हां और वनडे विश्व कप के लिए भी जैसा पिछले विश्व कप में टी20 प्रारूप था। हम जानते हैं कि वह कितने अहम हैं। ‘’उन्होंने आगे कहा, ''विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में अगर हम अगले नौ टेस्ट मैच में अच्छा खेलते हैं तो हमारे पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका है। अगर जसप्रीत ज्यादातर मैच खेल सकें और फिर भी फिट और स्वस्थ रहें, तो यह हमेशा एक अच्छी बात होगी।''

'मुख्य मकसद बुमराह को फिट रखना है' भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ घरेलू मैदान पर पांच मैचों की सीरीज खेलने से पहले श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरे पर दो-दो टेस्ट मैच खेलने हैं। इसी सीरीज से 2025-2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र के फाइनल में उनके क्वालीफाई करने का फैसला होगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में बांग्लादेश से पीछे छठे स्थान पर है और अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए उन्हें बुमराह के जबर्दस्त प्रदर्शन की जरूरत होगी। अगरकर ने कहा, ''बहुत सारा टी20 क्रिकेट है, आप उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। एशियाई खेलों में वह मौजूद रहेंगे। मुख्य मकसद उन्हें टेस्ट और वनडे मैचों के लिए फिट रखना है।'' भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि डब्ल्यूटीसी तालिका में भारत की मौजूदा स्थिति के लिए 'चिंता' सही शब्द नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह टीम को और बेहतर करते देखना चाहेंगे।

'हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करवा सकें...' उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि चिंता सही शब्द है या नहीं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड (दौरा) अच्छा रहा और दक्षिण अफ्रीका सीरीज शायद योजना के मुताबिक नहीं रही। लेकिन, अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हमारे पास फाइनल में पहुंचने का मौका है और हम जानते हैं कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें और बेहतर खेलना होगा।'' बुमराह के उलट टी20 टीम में पांड्या की वापसी की संभावना कम लग रही है क्योंकि अगरकर ने साफ कर दिया है कि उनका इस्तेमाल ज्यादातर 50 ओवर प्रारूप में किया जाएगा। अगरकर ने कहा, ''वह अभी अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे टीम का हिस्सा हैं। बुमराह की तरह, अगर हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करवा सकें और उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए फिट रख सकें। इस समय यही मुख्य मकसद है।''