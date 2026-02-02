Cricket Logo
BCCI तब तक कमेंट नहीं करेगा जब तक…; पाकिस्तान के बॉयकॉट मामले राजीव शुक्ला ने क्या कहा?

संक्षेप:

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का कहना है कि बीसीसीआई तब तक इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करेगा जब तक वह आईसीसी से बात नहीं कर लेते।

Feb 02, 2026 12:52 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आगामी टी20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इस बयान के सामने आते ही हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं, मगर बीसीसीआई ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। बीसीसीआई की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक एक भी बयान सामने नहीं आया है। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया है कि बीसीसीआई कब इस मुद्दे पर कोई कमेंट करेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। न्यूट्रल वेन्यू पर इस मुकाबले के होने के बावजूद पाकिस्तान ने यह मैच खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के यह मैच ना खेलने की वजह बांग्लादेश को अपना सपोर्ट दिखाना है।

बता दें, बांग्लादेश को हटाकर आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया है। बांग्लादेश सुरक्षा कारणों की वजह से भारत में कोई मैच नहीं खेलना चाहता था, आईसीसी के समझाने के बावजूद जब बांग्लादेश अपनी जिद्द पर अड़ा रहा तो आईसीसी ने उन्हें बाहर करने का फैसला लिया। आईसीसी के इस फैसले पर ही अब पाकिस्तान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है।

BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-स्टेज मैच के बॉयकॉट के बारे में स्पोर्ट्समैनशिप पर ICC के रुख से सहमत है और ICC से बात करने के बाद ही इस पर कमेंट करेगा।

BCCI के वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने ANI कहा, "ICC ने एक बड़ा बयान जारी किया है, उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बात की है। हम ICC से पूरी तरह सहमत हैं। जब तक हम ICC से बात नहीं कर लेते, BCCI इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा।"

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Pakistan T20 World Cup T20 World Cup 2026
