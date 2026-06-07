वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता से स्पेशल रिक्वेस्ट करेगा BCCI, टीम इंडिया में चयन के बाद है इस बात का डर

वैभव सूर्यवंशी इस महीने के अंत में आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करेंगे। उनका चयन सीनियर टी20 टीम में हुआ है। बीसीसीआई ने उनके माता-पिता से इन दौरों पर उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट की है। आईए जानते हैं क्यों

वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय टी20 टीम में हुआ है। वह इस महीने के अंत में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ जाएंगे। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई को डर है कि वह कैसे इतनी कम उम्र में सीनियर खिलाड़ियों के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। ऐसे में बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट यह है कि वह अपने बेटे के साथ हर टूर पर जाएं। बीसीसीआई वैसे किसी भी खिलाड़ी के माता-पिता को इसकी इजाजत नहीं देता, मगर वैभव सूर्यवंशी की उम्र को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड आमतौर पर खिलाड़ियों के साथ टूर पर माता-पिता को जाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन वैभव और उनके परिवार को खास इजाजत दी गई है क्योंकि भारत एक खास टैलेंट को नेशनल टीम में लाने की कोशिश कर रहा है।

सैकिया ने कहा, “उसे इंडिया A टीम के साथ श्रीलंका जाने के लिए चुना गया था। क्योंकि वह छोटा बच्चा है, इसलिए वह अभी भी नाबालिग है। जब वह पुरुषों की टीम के साथ यात्रा कर रहा है, जो सभी बड़े हैं, इसलिए, हम यह सही समझते हैं कि उसके माता-पिता या परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके साथ श्रीलंका जा सकता है।”

“हम उसके माता-पिता से रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वे जाने को तैयार हैं, तो वे जा सकते हैं। असल में, उसके पिता कल श्रीलंका जा रहे हैं। यही हमारी सोच है। और उसके बाद, अगर उसके माता-पिता भी इंग्लैंड जाना चाहते हैं, तो BCCI उसमें मदद करेगा क्योंकि वह बच्चा है। इसलिए, उसे सीनियर लड़कों के साथ घुलने-मिलने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। इसलिए, इस नजरिए से, हम मदद कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम सभी माता-पिता को करने देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वह 15 साल का है, उसे कम्फर्टेबल महसूस करना चाहिए, और उसे बड़ों की दुनिया में एडजस्ट होने के लिए कुछ समय लेना चाहिए।”

वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम फिलहाल यह रिकॉर्ड है। मास्टर ब्लास्टर ने 16 साल और 207 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। वहीं वैभव सूर्यवंशी अभी 14 साल के ही हैं।