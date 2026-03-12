संन्यास से सालभर पहले ही सचिन तेंदुलकर को हटाना चाहता था BCCI! पूर्व मुख्य चयनकर्ता का खुलासा

कोई उन्हें सर्वकालिक महान खिलाड़ी कहता है तो कोई क्रिकेट का भगवान। उन्होंने जब क्रिकेट को अलविदा कहा, उससे सालभर पहले ही बीसीसीआई उन्हें हटाना चाहता था। ये खुलासा किया है बीसीसीआई की तत्कालीन राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख रहे संदीप पाटिल ने।

कोई उन्हें सर्वकालिक महान खिलाड़ी कहता है तो कोई क्रिकेट का भगवान। टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई, सबसे ज्यादा रनों का उनका रिकॉर्ड आज तक अटूट है। जो शतकों के शहंशाह हैं, जिनके नाम सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। 24 साल का जगमगाता, चमचमाता, दमदमाता बेमिसाल अंतरराष्ट्रीय करियर। यहां बात हो रही है सचिन तेंदुलकर की जिन्होंने 2013 में क्रिकेट को अलविदा कहा था। अब उन्हें लेकर बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने बड़ा दावा किया है। पाटिल ने खुलासा किया है कि सचिन के संन्यास लेने से करीब सालभर पहले ही बीसीसीआई उनको हटाना चाहता था!

सचिन तेंदुलकर के लिए 2012 का साल अच्छा नहीं गया था। उन्होंने उस साल 9 टेस्ट मैचों में सिर्फ 23.80 की औसत से रन बनाए थे। शतकों का शहंशाह पूरे साल एक शतक तक नहीं लगा गया। वनडे में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। उस साल सचिन 10 मैचों में 31.50 की औसत से ही रन बना पाए थे। 2012 में भारत को इंग्लैंड के हाथों अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। 4 टेस्ट मैचों में सचिन तेंदुलकर महज 18.6 की औसत से ही रन बना पाए थे।

बढ़ती उम्र का असर दिग्गज बल्लेबाज के खेल पर साफ दिख रहा था। उनके साथ खेल चुके सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज एक-एक करके रिटायर हो चुके थे। उसी साल सितंबर में संदीप पाटिल बीसीसीआई के मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता बने थे जो अगले 4 सालों तक उस पद पर रहे।

पाटिल ने विकी लालवानी के पॉडकास्ट में बताया, 'मुझे 2012 के नागपुर टेस्ट का आखिरी दिन याद है जब हम इंग्लैंड के हाथों हारे थे। मेरे साथी चयनकर्ता राजेंद्र सिंह हंस और मैं तब एसीयू (एंटी-करप्शन यूनिट) के पास सचिन तेंदुलकर से मिलने की इजाजत लेने गए थे। हमने मैनेजर की इजाजत ली और तेंदुलकर को बुलावा भेजा। मैंने चेयरमैन के नाते उनसे पूछा- 'आपका प्लान क्या है?' चयन समिति ने फैसला कर लिया था कि उनका योगदान टीम के लिए मददगार नहीं रह गया है। पूरा देश मेरे खिलाफ हो गया, लेकिन हमने उन्हें कभी ड्रॉप नहीं किया। उन्होंने पहले ओडीआई से संन्यास का ऐलान किया और फिर बाद में टेस्ट से।'

संदीप पाटिल ने पॉकास्ट में बताया कि प्लान पूछे जाने पर सचिन तेंदुलकर हैरान रह गए थे। पूर्व मुख्य चयनकर्ता बताते हैं, 'वह हैरान रह गए थे और ऐसा होना भी चाहिए। उन्होंने पूछा- क्यों? मैंने उन्हें बताया कि समिति को लगता है कि आपके रीप्लेसमेंट के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने मुझसे फिर पूछा- क्या आप गंभीर हैं? मैंने कहां- हां।'

संदीप पाटिल ने पॉडकास्ट में बताया कि चयन समिति के पास किसी खिलाड़ी को रिटायर होने के लिए मजबूर करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘चयनकर्ता किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं। चयनकर्ता किसी खिलाड़ी से यह नहीं कह सकते कि अब आपका करियर खत्म हुआ। हमने उनसे प्लान पूछा। उन्होंने कहा कि वह अभी खेलते रहना चाहते हैं। हमने कहा कि ठीक है।’

चयन समिति के प्लान पूछे जाने के एक हफ्ते के भीतर ही सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की सीरीज से कुछ दिन पहले ही ओडीआई से संन्यास का ऐलान कर दिया। उसके बाद वह अगले एक साल तक टेस्ट खेलते रहे लेकिन उस दौरान उनका प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा। 2013 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत 4-0 से हारा। सचिन 32 की औसत से सिर्फ 192 रन ही बना पाए थे जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रन का था।