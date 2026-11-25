'मोहम्मद सिराज नहीं खेल रहे थे, इसलिए टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं हुआ'; BCCI अधिकारी ने दिया बयान
BCCI के एक शीर्ष अधिकारी ने बयान दिया है कि मोहम्मद सिराज नहीं खेल रहे थे, इसलिए टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं हुआ। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सिराज का प्लेइंग इलेवन में सिलेक्शन नहीं होने पर बात की।
टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारतीय टीम मैच के आखिरी दिन मेजबान न्यूजीलैंड के बाकी बचे 8 विकेट नहीं निकाल पाई थी। मैच शुरू होने से पहले मोहम्मद को लेकर सबसे ज्यादा डिबेट हो रही थी और मैच के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई, क्योंकि आखिरी दिन एक घंटे का मैच बचा था और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने विपक्षी खिलाड़ियों से मैच ड्रॉ को लेकर हाथ मिला लिया था।
मैच के बाद उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाज थक गए थे। गिल के इसी बयान से फैंस ने सिराज को लेकर उन्हें घेर लिया, जिन्होंने इंग्लैंड में पाचों टेस्ट मैच खेले थे और आखिरी विकेट भी जो उन्होंने उस सीरीज के 25वें दिन लिया था, उसमें भी उनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की थी। यही कारण है कि सिराज को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन इस पर बीसीसीआई की ओर से बयान आया है कि टेस्ट मैच सिराज के नहीं खेलने से ड्रॉ नहीं हुआ। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों में शामिल राजीव शुक्ला ने कहा है कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इमरान मसूद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने सिराज पर बयान दिया था।
BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच सिर्फ इसलिए ड्रॉ हो गया, क्योंकि सिराज नहीं खेल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि सिराज को ऐसे विवादों में घसीटा जाना चाहिए। उनके बारे में इस तरह की कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। आखिरकार, वह टीम का हिस्सा हैं और टीम के लिए चुना जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्हें टीम के लिए चुना गया था, लेकिन कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, यह फ़ैसला कोच और कप्तान का होता है। वे पिच की हालत और कई दूसरी बातों के आधार पर यह फ़ैसला करते हैं।"
मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करने पर राजनीति भी हो रही है इसमें मुस्लिम वाला एंगल खोजा जा रहा है, लेकिन राजीव शुक्ला ने साफ किया है कि सिर्फ इसलिए कि किसी को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया, पॉलिटिकल या दूसरे विवाद खड़े करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिराज के लिए भी अच्छा नहीं है और वह खुद भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। किसी को विवादों या झगड़ों में घसीटना, यह कुछ ऐसा है जिसे प्लेइंग इलेवन के बारे में फ़ैसला करने का काम पूरी तरह से कोच और कप्तान पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट