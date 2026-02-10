Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI Vice President Rajeev Shukla says I am delighted to see the outcome On Pakistan to play vs India at T20 World Cup
ICC की डिप्लोमेसी के आगे पाकिस्तान की पैंतरेबाजी हुई फेल, BCCI के अधिकारी ने दिया ये बयान

ICC की डिप्लोमेसी के आगे पाकिस्तान की पैंतरेबाजी हुई फेल, BCCI के अधिकारी ने दिया ये बयान

संक्षेप:

ICC की डिप्लोमेसी के आगे पाकिस्तान की पैंतरेबाजी फेल हो गई। BCCI के अधिकारी ने इस बारे में बयान दिया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि यह क्रिकेट की जीत हुई है। उन्होंने आईसीसी की भी तारीफ की, जिन्होंने इस मसले का हल निकलवाया।

Feb 10, 2026 12:26 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक बयान भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर आ गया है। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ 15 फरवरी को टी20 विश्व कप 2026 के लीग मैच में खेलने के लिए तैयार हो गया है। इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो चुका है इसी मसले को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि वह खुश हैं कि इस मीटिंग का नतीजा अच्छा निकला है। राजीव शुक्ला ने कहा कि यह एक अच्छा सॉल्युशन है। क्रिकेट को आगे रखा गया है। उन्होंने आईसीसी की तारीफ भी की, जिसके चेयरमैन इस समय जय शाह हैं, जो पहले बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं।

दिल्ली में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैं ICC के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा शुरू की गई बातचीत का नतीजा देखकर बहुत खुश हूं, जिसे ICC चेयरमैन (जय शाह) ने सुपरवाइज़ किया और जो रिप्रेजेंटेटिव लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करने गए थे। यह एक अच्छा सॉल्यूशन है, एक दोस्ताना सॉल्यूशन जो खेल में क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को प्राथमिकता देने के लिए निकाला गया है। यही किया गया है। इसलिए ICC को यह इनिशिएटिव लेने, पूरे मामले को सुलझाने और क्रिकेट को फिर से सबसे आगे लाने के लिए बहुत-बहुत बधाई।"

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ICC का सवाल है, यह एक बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए मैं ICC को यह इनिशिएटिव लेने और पाकिस्तान को टेबल पर लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आखिरकार कोलंबो मैच में पाकिस्तान के खेलने का फैसला किया। यह हम सभी के लिए अच्छी खबर है और 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला मैच होगा। पाकिस्तान भी खेलेगा। तो अब यह वर्ल्ड कप भी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। जहाँ तक इन नेगोशिएशन का सवाल है, बांग्लादेश की फीलिंग्स को भी समझा गया है और उनके बोर्ड को कुछ राहत मिली है और वे भी खुश हैं। असल में, उन्होंने ICC की कोशिशों की तारीफ की है। यह सबके लिए विन-विन सिचुएशन है और मुझे खुशी है कि मैच होगा और वर्ल्ड कप एक सफल इवेंट होगा।"

T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan India Vs Pakistan Live Score
