आप चिंता क्यों कर रहे हो...रोहित-विराट के फेयरवेल मैच पर ये क्या बोल गए BCCI उपाध्यक्ष?

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के फेयरवेल मैच को लेकर बड़ी बात कही है। रोहित और विराट टेस्ट और टी20 इंरटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों अभी वनडे खेल रहे हैं तो फिर फेयरवेल मैच की बात क्यों हो रही। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में 38 वर्षीय रोहित और 36 वर्षीय विराट के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह स्टार जोड़ी 2027 में होने वाले वनडे वनडे कप के लिए टीम प्रबंधन की योजनाओं में शामिल नहीं है। ऐसी अफवाहें थीं कि ऑस्ट्रेलिया दौरा दोनों के लिए एक तरह से विदाई दौरा हो सकता है।

यूपी टी20 लीग द्वारा शेयर किए गए वीडियो में शुक्ला से सवाल पूछा गया, ''रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्या ऐसा फेयरवेल मिलेगा, जैसा सचिन तेंदुलकर को मिला था?'' जवाब में बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा, ''वे रिटायर कहां हुए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे खेलेंगे ही। जब रिटायर नहीं हुए तो आप फेयरवेल की बात और चिंता क्यों कर रहे हो। उन्होंने दो फॉर्मेट से संन्यास लिया है, जो फेज है। लेकिन वे अभी भी वनडे खेल रहे हैं। इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। बीसीसीआई की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हम किसी प्लेयर को रिटायर होने के लिए नहीं कहते। खिलाड़ी को खुद निर्णय करना पड़ता है।