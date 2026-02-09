IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच पर क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला? ICC जो हमें बताएगा…

संक्षेप: राजीव शुक्ला ने कहा, “मैं इन सब चीज पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ना बीसीसीआई की तरफ से इस पर कोई कमेंट है। सारी चेजें आईसीसी पर छोड़ी हुई है। आईसीसी जो निर्णय लेगा हम वो मानेंगे। आईसीसी जो बताएगा वो करेंगे।”

टी20 वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच को लेकर नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। भारत मैच बॉयकॉट का ऐलान करने वाला पाकिस्तान अब यू-टर्न लेता दिख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन नकवी ने रविवार, 8 फरवरी को आईसीसी से लाहौर में मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान IND vs PAK मैच को लेकर हल खोजे गए। पाकिस्तान ने भारत मैच बॉयकॉट खत्म करने के लिए आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी है। इनमें से कितनी शर्तें पूरी होगी इसका तो पता नहीं, मगर इस मीटिंग से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान कभी भी अपने फैसले से पलट सकता है। IND vs PAK मैच को लेकर जब बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो आईसीसी कहेगा वह वही करेंगे।

इस बीच, भारतीय टीम अपने ऑन-फील्ड कमिटमेंट्स पर फोकस कर रही है। अपने अगले ग्रुप-स्टेज मैच से पहले, हेड कोच गंभीर ने रविवार शाम को नेशनल कैपिटल में अपने घर पर टीम के लिए एक खास डिनर होस्ट किया। इस मौके पर राजीव शुक्ला भी मौजूद थे, यह डिनर 12 फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत के मैच से पहले हुआ।

भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ 29 रन की शानदार जीत के साथ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत की। पहले बैटिंग करते हुए, मेन इन ब्लू ने 20 ओवर में 161/9 रन बनाए, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाकर टीम को लीड किया। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में अहम सपोर्ट दिया। जवाब में, USA को मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की अनुशासित बॉलिंग की वजह से 132/8 पर रोक दिया गया।

मोमेंटम अपने साथ होने के कारण, भारत गुरुवार को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ने पर ग्रुप स्टेज में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा।