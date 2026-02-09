BCCI ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, कोहली-रोहित का डिमोशन; गिल समेत इन्हें फायदा

संक्षेप: बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए टीम इंडिया के सीनियर पुरुष और महिला खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंधों की घोषणा कर दी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को ताजा सालाना केंद्रीय अनुबंध में बी श्रेणी में रखा गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2025-26 सीजन (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए सीनियर पुरुष और महिला खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंधों की घोषणा कर दी है। टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को केंद्रीय अनुबंध के ए ग्रेड में रखा गया है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड ए प्लस से हटाकर ग्रेड बी में रखा गया है। इसका मुख्य कारण उनका केवल एक फॉर्मेट (वनडे) में खेलना बताया जा रहा है। बीसीसीआई ने ए प्लस ग्रेड हटाने के बाद तीस पुरुष खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को महिला केंद्रीय अनुबंध में ए ग्रेड मिला है।

बीसीसीआई ने सोमवार को 30 पुरुष और 21 महिला क्रिकेटरों को ए, बी और सी श्रेणी के सालाना अनुबंध देने की घोषणा की। बीसीसीआई ने तीनों श्रेणियों की रिटेनरशिप फीस की घोषणा नहीं की है। इससे पहले ए श्रेणी में पांच करोड़ रुपये, बी में तीन करोड़ और सी में एक करोड़ रुपये दिये जाते थे। कोहली और रोहित टेस्ट और टी20 से विदा लेने के बाद एक ही प्रारुप में खेलते हैं और इसलिये शीर्ष श्रेणी में नहीं रह सकते।

समझा जाता है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सुझाव पर प्रशासकों की समिति ने ए प्लस ग्रेड की शुरुआत की थी। यह तीनों प्रारुपों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों के लिये था और इतने वर्ष में सिर्फ कोहली, रोहित , जडेजा और बुमराह ही इस श्रेणी में रहे हैं। अब इनमें से तीन एक या दो प्रारुपों से विदा ले चुके हैं लिहाजा बोर्ड सिर्फ बुमराह को ए प्लस श्रेणी में नहीं रखना चाहता । गिल का सभी प्रारुपों में खेलना तय नहीं है और टी20 विश्व कप की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली है।

शमी-किशन को नहीं मिली जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और विकेटकीपर ईशान किशन को इस बार कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इनके अलावा सरफराज खान और रजत पाटीदार को भी जगह नहीं मिली है। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को पहली बार बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध (Grade C) में शामिल किया गया है।

महिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा के साथ अब जेमिमा रोड्रिग्स भी टॉप ग्रेड का हिस्सा बन गई हैं। वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्रमोट किया गया है। ग्रुप बी में रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेह राणा को रखा गया है। राधा यादव, यास्तिका भाटिया और उमा छेत्री सहित 13 खिलाड़ियों को ग्रेड सी में जगह मिली है।

ग्रेड A: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा

ग्रेड B: रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर