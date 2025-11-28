गौतम गंभीर के बयान से BCCI नाखुश, नए साल में सबसे बड़ी परीक्षा, फेल हुए तो हो सकते हैं बर्खास्त

संक्षेप: बीसीसीआई सूत्रों ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को संकेत दिया है कि कोलकाता की पिच को लकर गौतम गंभीर के बयान से बोर्ड खुश नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है इसकी वजह 'विकल्पों की कमी' है। अगले साल उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसमें फेल हुए तो छुट्टी हो सकती है।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर लगातार आलोचकों के निशाने पर हैं। उन पर भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने के आरोप लग रहे हैं। बीसीसीआई तत्काल उन पर भले ही कार्रवाई के मूड में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर लटक रही तलवार अभी पूरी तरह हटी भी नहीं है। बीसीसीआई सूत्रों ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को संकेत दिया है कि कोलकाता की पिच को लकर गौतम गंभीर के बयान से बोर्ड खुश नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है इसकी वजह 'विकल्पों की कमी' है। अगले साल के शुरुआती महीनों में ही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर उसमें गौतम गंभीर फेल हुए तो उनकी बर्खास्तगी हो सकती है।

गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन की पिच का सार्वजनिक तौर पर बचाव किया था। उस पिच का जहां पर टेस्ट मैच ढाई दिन में ही खत्म हो गया था। इतिहास में पहली बार भारत में कोई ऐसा टेस्ट मैच हुआ जिसकी सभी 4 पारियों में कोई भी टीम 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। भारतीय टीम 124 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। टीम अपनी दूसरी पारी में 93 रन पर ढेर हो गई और 30 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा।

गौतम गंभीर के किस बयान से बीसीसीआई नाखुश? ईडन गार्डन की पिच की तमाम एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटरों ने तीखी आलोचना की थी लेकिन गौतम गंभीर ने उसका खुलकर बचाव किया था। गंभीर ने कहा था, ‘ये बिल्कुल वैसी पिच थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। क्यूरेटर बहुत, बहुत मददगार और सपोर्टिव थे। ये पिच बिल्कुल वैसी थी जैसा हम चाहते थे और बिल्कुल हमें मनचाही पिच पिली। जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो यही होता है।’

बीसीसीआई अभी इंतजार के मूड में पिच को लेकर गौतम गंभीर के बयान से बीसीसीआई नाखुश है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में घटिया प्रदर्शन पर भी बोर्ड गौर कर रहा है। बीसीसीआई के अधिकारी ने एचटी को बताया, 'वाइट बॉल सीजन खत्म होने के बाद इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा होगी।'

अधिकारी ने संकेत दिया कि गौतम गंभीर का भविष्य अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अगले साल की शुरुआत में भारत टी20 वर्ल्ड कप की सहमेजबानी करने जा रहा है। अगर उसमें भी टीम का प्रदर्शन खराब हुआ तब गौतम गंभीर के लिए आगे की राह बहुत ही मुश्किल होगी। तब बोर्ड उन्हें हटाने से नहीं हिचकिचाएगा।