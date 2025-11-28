Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI unhappy with Gautam Gambhir s statement in press the biggest test in the new year if he fails he could be sacked
गौतम गंभीर के बयान से BCCI नाखुश, नए साल में सबसे बड़ी परीक्षा, फेल हुए तो हो सकते हैं बर्खास्त

गौतम गंभीर के बयान से BCCI नाखुश, नए साल में सबसे बड़ी परीक्षा, फेल हुए तो हो सकते हैं बर्खास्त

संक्षेप:

बीसीसीआई सूत्रों ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को संकेत दिया है कि कोलकाता की पिच को लकर गौतम गंभीर के बयान से बोर्ड खुश नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है इसकी वजह 'विकल्पों की कमी' है। अगले साल उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसमें फेल हुए तो छुट्टी हो सकती है।

Fri, 28 Nov 2025 01:39 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर लगातार आलोचकों के निशाने पर हैं। उन पर भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने के आरोप लग रहे हैं। बीसीसीआई तत्काल उन पर भले ही कार्रवाई के मूड में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर लटक रही तलवार अभी पूरी तरह हटी भी नहीं है। बीसीसीआई सूत्रों ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को संकेत दिया है कि कोलकाता की पिच को लकर गौतम गंभीर के बयान से बोर्ड खुश नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है इसकी वजह 'विकल्पों की कमी' है। अगले साल के शुरुआती महीनों में ही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर उसमें गौतम गंभीर फेल हुए तो उनकी बर्खास्तगी हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन की पिच का सार्वजनिक तौर पर बचाव किया था। उस पिच का जहां पर टेस्ट मैच ढाई दिन में ही खत्म हो गया था। इतिहास में पहली बार भारत में कोई ऐसा टेस्ट मैच हुआ जिसकी सभी 4 पारियों में कोई भी टीम 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। भारतीय टीम 124 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। टीम अपनी दूसरी पारी में 93 रन पर ढेर हो गई और 30 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:कोहली, रोहित, द्रविड़ ने टीम बनाई और...किसने उठाई गंभीर की बर्खास्तगी की मांग?

गौतम गंभीर के किस बयान से बीसीसीआई नाखुश?

ईडन गार्डन की पिच की तमाम एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटरों ने तीखी आलोचना की थी लेकिन गौतम गंभीर ने उसका खुलकर बचाव किया था। गंभीर ने कहा था, ‘ये बिल्कुल वैसी पिच थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। क्यूरेटर बहुत, बहुत मददगार और सपोर्टिव थे। ये पिच बिल्कुल वैसी थी जैसा हम चाहते थे और बिल्कुल हमें मनचाही पिच पिली। जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो यही होता है।’

ये भी पढ़ें:बस एक नाम बता दो; पूर्व क्रिकेटर ने गंभीर के 'ऑलराउंडर प्रेम' की उड़ाई धज्जी

बीसीसीआई अभी इंतजार के मूड में

पिच को लेकर गौतम गंभीर के बयान से बीसीसीआई नाखुश है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में घटिया प्रदर्शन पर भी बोर्ड गौर कर रहा है। बीसीसीआई के अधिकारी ने एचटी को बताया, 'वाइट बॉल सीजन खत्म होने के बाद इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा होगी।'

अधिकारी ने संकेत दिया कि गौतम गंभीर का भविष्य अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अगले साल की शुरुआत में भारत टी20 वर्ल्ड कप की सहमेजबानी करने जा रहा है। अगर उसमें भी टीम का प्रदर्शन खराब हुआ तब गौतम गंभीर के लिए आगे की राह बहुत ही मुश्किल होगी। तब बोर्ड उन्हें हटाने से नहीं हिचकिचाएगा।

ये भी पढ़ें:गौतम गंभीर होंगे बर्खास्त या बने रहेंगे हेड कोच? BCCI से बाहर आई ये अंदर की बात

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन तय करेगा गंभीर का भविष्य

अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप गौतम गंभीर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वह टीम को कैसे चला रहे हैं, इस पर बोर्ड करीबी निगाह रखा हुआ है। फिलहाल के लिए तो वह सुरक्षित हैं लेकिन अब उन पर दबाव साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। गुवाहाटी टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर बैकफुट पर भी नजर आए और कहा कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। अब टी20 वर्ल्ड कप हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल के लिए निर्णायक होने वाला है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Gautam Gambhir India Vs South Africa T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |