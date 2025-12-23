पाकिस्तान से एशिया कप 2025 फाइनल हारी टीम इंडिया, अब BCCI करेगा बड़ी समीक्षा
टीम इंडिया को U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने फाइनल से पहले सभी मुकाबले जीते थे, लेकिन अब बीसीसीआई इस टूर्नामेंट की समीक्षा करेगी।
रविवार 21 दिसंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस खिताबी मैच में टीम इंडिया को 191 रनों से करारी हार का सामन करना पड़ा। इसके बाद टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और कोच ऋषिकेश कानिटकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की प्रदर्शन की बड़ी समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण हैं। बोर्ड कुछ कड़े फैसले भी ले सकता है।
बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला सोमवार (22 दिसंबर) शाम को एक ऑनलाइन एपेक्स काउंसिल मीटिंग में लिया। क्रिकबज के मुताबिक, इस मीटिंग में सदस्यों ने टूर्नामेंट में टीम के ओवरऑल प्रदर्शन पर चर्चा की और महसूस किया कि इसके रिव्यू की जरूरत है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट से जवाब मांगे जाने की पूरी संभावना है। टीम मैनेजर सलिल दातार से रिपोर्ट मांगी जाएगी, लेकिन इस बार बीसीसीआई और सख्त है।
बीसीसीआई ने सिर्फ टीम मैनेजर ही नहीं, बल्कि हेड कोच ऋषिकेश कानिटकर और कप्तान आयुष म्हात्रे से भी बात करने का मन बनाया है। यह कदम आमतौर पर होने वाले रिव्यू प्रोसेस से थोड़ा अलग है। कप्तान आयुष म्हात्रे पर भी गाज गिर सकती है, जिनका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में फीका रहा। फाइनल के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर भी रिपोर्ट आई हैं। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि यह पहलू रिव्यू का हिस्सा होगा या नहीं। पाकिस्तान टीम के मेंटर सरफराज अहमद ने भारतीय टीम के लिए कुछ बुरे शब्द भी कहे।
इसलिए होगा रिव्यू
भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस अंडर 19 एशिया कप का रिव्यू इसलिए भी करेगा, क्योंकि जनवरी-फरवरी 2026 में अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें BCCI इस ग्लोबल इवेंट से पहले किसी भी तरह की दिक्कत से बचने और समस्याओं को जल्दी हल करना चाहेगी। सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य ने क्रिकबज को बताया फाइनल में दुर्भाग्य से भारतीय बल्लेबाज - जिसमें स्टार खिलाड़ी म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी शामिल थे - कामयाब नहीं हो पाए। 348 रनों का पीछा करते हुए, टीम 156 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें टॉप छह विकेट सिर्फ 50 रन पर गिर गए।