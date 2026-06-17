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वैभव सूर्यवंशी के ऑन-फील्ड 'दंगल' पर BCCI सख्त, पूरी टीम को मिली ये नसीहत

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया 'A' प्लेयर्स से क्रिकेट पर फोकस रखने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने की अपील की। वैभव सूर्यवंशी की वजह से श्रीलंका में बवाल मचा था, क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर से धक्का-मुक्की की थी।

वैभव सूर्यवंशी के ऑन-फील्ड 'दंगल' पर BCCI सख्त, पूरी टीम को मिली ये नसीहत

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ए के गेम में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। श्रीलंका ए टीम के खिलाड़ी हलमबागे ने ट्राई नेशन सीरीज के मैच के बाद वैभव से कुछ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद वैभव ने उन्हें धक्का दिया था। हलमबागे पर ऐक्शन हो गया है, लेकिन अभी वैभव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की भी प्रतिक्रिया आ गई है और खिलाड़ियो को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि उन्हें अपने गेम पर फोकस करना है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया 'A' प्लेयर्स से क्रिकेट पर फोकस रखने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने की अपील की।

टीम इंडिया का रास्ता इंडिया ए टीम से होकर भी जाता है। ऐसे में खिलाड़ियों को अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। सैकिया ने मंगलवार को टीओआई से बात करते हुए कहा, "उन्हें दूसरी दिक्कतों में उलझने के बजाय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। हमारी बस यही चिंता है कि वे अपना बेस्ट दें और भारत को ट्राई-सीरीज जीतने में मदद करें। इस समय, खिलाड़ियों को सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए।"

कोच और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने सूर्यवंशी से इस घटना के बारे में बात की है, सैकिया ने कहा कि BCCI टूर्नामेंट के दौरान टीम की तैयारियों में दखल नहीं देता। उन्होंने कहा, "ऐसे मामलों पर खिलाड़ियों से बात करना हमारी ड्यूटी नहीं है। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और कोच सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वे उन मुद्दों से भटकें जो बहुत जरूरी नहीं हैं। ट्राई-सीरीज में भारत का परफॉर्मेंस और सफलता हमारा फोकस है।"

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भारत की ए टीम आज यानी 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ दांबुला में इसी ट्राई नेशन सीरीज का आखिरी लीग मैच खेल रही है। टीम पहले तीन में से दो मैच हार चुकी है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान के खिलाफ हार मिली तो टीम का सफर समाप्त हो जाएगा, जबकि जीतने पर फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला है, जिस पर फोकस होगा कि कौन सी टीम कितने अंतर से जीतती है। नेट रन रेट भी आगे देखा जाएगा। हालांकि, अगर अफगानिस्तान को हार मिली तो फिर फाइनल श्रीलंका और भारत के बीच होगा। फाइनल मैच रविवार 21 जून को खेला जाएगा।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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