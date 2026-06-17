वैभव सूर्यवंशी के ऑन-फील्ड 'दंगल' पर BCCI सख्त, पूरी टीम को मिली ये नसीहत
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया 'A' प्लेयर्स से क्रिकेट पर फोकस रखने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने की अपील की। वैभव सूर्यवंशी की वजह से श्रीलंका में बवाल मचा था, क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर से धक्का-मुक्की की थी।
15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ए के गेम में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। श्रीलंका ए टीम के खिलाड़ी हलमबागे ने ट्राई नेशन सीरीज के मैच के बाद वैभव से कुछ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद वैभव ने उन्हें धक्का दिया था। हलमबागे पर ऐक्शन हो गया है, लेकिन अभी वैभव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की भी प्रतिक्रिया आ गई है और खिलाड़ियो को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि उन्हें अपने गेम पर फोकस करना है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया 'A' प्लेयर्स से क्रिकेट पर फोकस रखने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने की अपील की।
टीम इंडिया का रास्ता इंडिया ए टीम से होकर भी जाता है। ऐसे में खिलाड़ियों को अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए। सैकिया ने मंगलवार को टीओआई से बात करते हुए कहा, "उन्हें दूसरी दिक्कतों में उलझने के बजाय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। हमारी बस यही चिंता है कि वे अपना बेस्ट दें और भारत को ट्राई-सीरीज जीतने में मदद करें। इस समय, खिलाड़ियों को सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए।"
कोच और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने सूर्यवंशी से इस घटना के बारे में बात की है, सैकिया ने कहा कि BCCI टूर्नामेंट के दौरान टीम की तैयारियों में दखल नहीं देता। उन्होंने कहा, "ऐसे मामलों पर खिलाड़ियों से बात करना हमारी ड्यूटी नहीं है। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और कोच सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वे उन मुद्दों से भटकें जो बहुत जरूरी नहीं हैं। ट्राई-सीरीज में भारत का परफॉर्मेंस और सफलता हमारा फोकस है।"
भारत की ए टीम आज यानी 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ दांबुला में इसी ट्राई नेशन सीरीज का आखिरी लीग मैच खेल रही है। टीम पहले तीन में से दो मैच हार चुकी है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान के खिलाफ हार मिली तो टीम का सफर समाप्त हो जाएगा, जबकि जीतने पर फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला है, जिस पर फोकस होगा कि कौन सी टीम कितने अंतर से जीतती है। नेट रन रेट भी आगे देखा जाएगा। हालांकि, अगर अफगानिस्तान को हार मिली तो फिर फाइनल श्रीलंका और भारत के बीच होगा। फाइनल मैच रविवार 21 जून को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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