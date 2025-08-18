BCCI To announce India Squad For Asia Cup 2025 and Womens ODI World Cup on the same day note the press conference time एक दिन में BCCI के दो धमाके, एशिया कप और WC के लिए घोषित होगी भारतीय टीम; नोट कर लें समय, Cricket Hindi News - Hindustan
एक दिन में BCCI के दो धमाके, एशिया कप और WC के लिए घोषित होगी भारतीय टीम; नोट कर लें समय

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) मंगलवार को एशिया कप 2025 और महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा। दोनों टीमों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिनका समय अलग-अलग है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:20 PM
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) एक ही दिन में दो धमाके करने जा रहा है। बीसीसीआई मंगलवार को पुरुष एशिया कप 2025 और महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान करेगा। दोनों टीमों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी, जिनका समय अलग-अलग है। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा। इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। वहीं, महिला वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारतीय सरजमीं पर आयोजित होगा।

पुरुष एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन करने के लिए सीनियर सेलेक्शन कमेटी की 19 अगस्त को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में बैठक होगी। सेलेक्शन मीटिंग के बाद दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के मौजूद रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि टीम का चयन आम उम्मीदों से हटकर हो सकता हैं। ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए एशिया स्क्वॉड में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है।

चयनकर्ताओं से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की मौजूदा जोड़ी को ही चुनने की उम्मीद है। तीसरे सलामी बल्लेबाज के लिए हमेशा जगह होती है और गिल के नाम पर चर्चा होनी तय है। हालांकि, यशस्वी जायसवाल इस रोल के लिए मजबूत दावेदार हैं। टीम में अन्य बल्लेबाजों में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह शामिल हो सकते हैं। ऑलराउंडर शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर भी दावेदार हैं। जितेश शर्मा के दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल होने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा मंगलवार को दोपहर साढ़े तीन बजे होगी। सेलेक्शन मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान हरमनप्रीत कौर और महिला चयन समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड शिरकत करेंगी। अगर खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो शीर्ष छह में से चार बल्लेबाजो की जगह बिल्कुल पक्की लग रही। इस सूची में हरमनप्रीत के अलावा स्मृति मांधना, जेमिमाह रॉड्रिग्स और ऋचा घोष का नाम शामिल है। ऋचा के बाद यास्तिका भाटिया भारत का दूसरा विकेटकीपर ऑप्शन हो सकती हैं।