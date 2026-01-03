शानदार शतक लगाने के बाद भी हार्दिक पांड्या को नहीं मिली जगह, BCCI ने बताया अनफिट

संक्षेप: BCCI के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ ने स्पष्ट किया है कि हार्दिक पांड्या अभी वनडे मैच में अपने पूरे 10 ओवर का कोटा फेंकने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं। फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, चयनकर्ता हार्दिक के वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं।

बीसीसीआई ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। लेकिन बीसीसीआई द्वारा जारी मीडिया रिलीज में यह बताया गया है कि अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा अनुमति मिलने पर निर्भर करेगी। वहीं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को आगामी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए आराम दिया गया है। हालांकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भी बीसीसीआई ने अपडेट दिया है। बोर्ड ने बताया है कि हार्दिक वनडे मैच में 10 ओवर डालने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को भी आगामी टी20 विश्व कप और उनके कार्यभार प्रबंधन को देखते हुए वनडे दल में शामिल नहीं किया गया है। बीसीसीआई की मीडिया रिलीज में बताया गया है कि चूंकि हार्दिक को सीओई से एक मैच में 10 ओवर डालने की अनुमति नहीं मिली है इसलिए आगामी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यभार प्रबंधित किया जा रहा है।

बीसीसीआई ने जारी बयान में कहा, ‘‘बीसीसीआई सीओई ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है और आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के मद्देनजर उनके कार्यभार को नियंत्रित किया जा रहा है।’’

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में विदर्भ के खिलाफ 92 गेंदों में 11 छक्कों की मदद से 133 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी को राजकोट जबकि 18 जनवरी को इंदौर में मुक़ाबला खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद भारत न्यूजीलैंड के ख़िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगा जिसकी शुरुआत 21 जनवरी को नागपुर में होगी। टी20 सीरीज के लिए भारतीय दल का ऐलान पहले ही चुका है और यही दल आगामी टी20 विश्व कप में भी खेलेगा।