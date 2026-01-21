IPL में AI की एंट्री, BCCI ने Google Gemini के साथ मिलाया हाथ, हुई 270 करोड़ की बंपर डील
बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ 270 करोड़ रूपये का प्रायोजन करार किया है। जेमिनी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी चैट जीपीटी महिला प्रीमियर लीग के प्रायोजकों में से एक है ।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए एक नए स्पॉन्सर की तलाश कर ली है, जो कि एआई स्पॉन्सर है। आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीई ने गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ एक बड़ा करार किया है। 270 करोड़ रुपये की डील बीसीसीआई और गूगल के बीच अगले तीन साल के लिए एआई स्पॉन्सर के रूप में हुई है। जेमिनी एआई प्लेटफॉर्म आने वाले सीजन से आईपीएल का एआई स्पॉन्सर होगा।
गूगल जेमिनी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी चैटजीपीटी वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के प्रायोजकों में से एक है। यही कारण है कि गूगल ने भी आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई के एक अधिकारी ने दी है। बीसीसीआई ऑफिशियल ने पीटीआई को गूगल के साथ हुई इस स्पॉन्सरशिप डील के बारे में बताया और कहा, ‘‘यह करार तीन साल के लिए है और आईपीएल की वैश्विक अपील की बानगी देता है।’’
बीसीसीआई को पिछले साल जर्सी के लिए नया प्रायोजक तलाशना पड़ा था, क्योंकि भारत सरकार ने ड्रीम 11 जैसे रीयल मनी बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद बीसीसीआई ने अपोलो टायर्स के साथ एक बड़ी डील की थी। ये डील 579 करोड़ रुपये की थी और अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक बना था। टाटा समूह के पास आईपीएल के टाइटल प्रायोजन के अधिकार हैं।
आईपीएल 2026 की बात करें तो इसका ऑक्शन हो चुका है और इस साल ये टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होगा और 31 मई तक खेला जाएगा। दो महीने से ज्यादा समय तक क्रिकेट फैंस का भरपूर मनोरंजन होने वाला है। पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने खिताब जीत लिया है। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ही बिना आईपीएल ट्रॉफी के बची हैं, जो कि एक्टिव टीमें आईपीएल में हैं।