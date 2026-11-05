दिल्ली में नहीं होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला वनडे, BCCI ने बदला वेन्यू
इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला वनडे मैच दिल्ली के बजाए अब विशाखापत्तनम में होगा। बीसीसीआई ने गुरुवार को वेन्यू के बदलाव की पुष्टि की है।
भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में होने वाले पहले वनडे के वेन्यू में बदलाव हुआ है। अब ये मुकाबला दिल्ली के बजाए विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को वेन्यू में हुए बदलाव की जानकारी दी। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली में होना था लेकिन दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अनुरोध के बाद बीसीसीआई ने वेन्यू को वाईजैग में शिफ्ट कर दिया है।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने संभावित खराब मौसम (धुंध) और स्टेडियम में प्रस्तावित रिनोवेशन के कार्य को देखते हुए वेन्यू बदलने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह मुकाबला अब 13 दिसंबर 2026 को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
मैदान पर चल रहा काम
मैदान में बालू रेत पर आउटफील्ड तैयार की जा रही है और यह काम अगले तीन महीने तक जारी रहेगा। डीडीसीए के एक अधिकारी ने से कहा, ''प्रदूषण एक बड़ा कारण है और इसके अलावा मैदान में नवीनीकरण का काम भी चल रहा है। इसलिए हमने बीसीसीआई से मैच को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। ‘’ भारत और श्रीलंका के बीच दिसंबर में तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज खेली जानी है।
बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''संभावित मौसम संबंधी व्यवधान और स्टेडियम में प्रस्तावित नवीनीकरण कार्य को देखते हुए दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अनुरोध पर मुकाबले का स्थल बदला गया है।''
विज्ञप्ति के अनुसार, ''अब यह मैच 13 दिसंबर 2026 को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।'' श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। दौरे की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी।
भारत और श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल
|मैच
|दिन
|समय
|वेन्यू
|पहला वनडे
|13 दिसंबर 2026 (रविवार)
|2 बजे (दोपहर)
|विशाखापत्तनम
|दूसरा वनडे
|16 दिसंबर 2026 (बुधवार)
|2 बजे (दोपहर)
|बेंगलुरु
|तीसरा वनडे
|19 दिसंबर 2026 (शनिवार)
|2 बजे (दोपहर)
|अहमदाबाद
|पहला टी20 इंटरनेशनल
|22 दिसंबर 2026 (मंगलवार)
|7 बजे (शाम)
|राजकोट
|दूसरा टी20 इंटरनेशनल
|24 दिसंबर 2026 (गुरुवार)
|7 बजे (शाम)
|कटक
|तीसरा टी20 इंटरनेशनल
|27 दिसंबर 2026 (रविवार)
|7 बजे (शाम)
|पुणे
श्रीलंका का भारत दौरा
श्रीलंका की टीम अपने दौरे की शुरुआत 13 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले पहले वनडे मुकाबले के साथ करेगी। दूसरा मुकाबला बेंगलुरु में 16 दिसंबर को खेला जाएगा। तीसरा वनडे अहमदाबाद में होगा। वनडे मैच दोपहर दो बजे से शुरू होगा, जबकि टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत 22 दिसंबर से होगी। पहला मुकाबला राजकोट में होगा। दूसरा टी20 मैच 24 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी टी20 मैच 27 दिसंबर 2026 को पुणे में खेला जाएगा। टी20 के सभी मुकाबले शाम सात बजे शुरू होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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