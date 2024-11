AUS में कितना हुआ खर्च? भारतीय क्रिकेटरों के कैंडिड जवाब जीतेंगे दिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम अब बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए कमर कसकर तैयार है। 22 नवंबर से पर्थ स्टेडियम पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। सीरीज के आगाज से पहले भारतीय टीम जब हेडशॉट्स के लिए पहुंची, तो वहां एक मस्त गेम शुरू हो गया, जिसका नाम था Ask the next one (आने वाले से सवाल पूछो), इसका वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI.TV पर शेयर किया है और कुछ ही देर में यह वायरल हो गया है। इस दौरान जो खिलाड़ी हेडशॉट्स के लिए आ रहा था, वह अपने से अगले आने वाले खिलाड़ी से कोई भी एक सवाल पूछ सकता था, जिसका अगले वाले को जवाब देना पड़ रहा था। इसकी शुरुआत टीम इंडिया के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत ने की, उन्होंने अपने से अगले आने वाले खिलाड़ी से पूछा कि उसने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही सबसे पहले क्या किया।