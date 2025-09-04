BCCI sets new base price for Lead sponsor jersey sponsor will pay 3 5 cr for bilateral matches and 1 5 cr for ICC and AC BCCI ने जर्सी स्पॉन्सर के लिए तय ही बेस प्राइस, बोर्ड को प्रति मैच इतने करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI sets new base price for Lead sponsor jersey sponsor will pay 3 5 cr for bilateral matches and 1 5 cr for ICC and AC

बीसीसीआई ने जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए नया बेस प्राइस तय किया, मुख्य प्रायोजक द्विपक्षीय मैचों के लिए कम से कम साढ़े तीन करोड़ और आईसीसी व एसीसी आयोजनों के लिए डेढ़ करोड़ रुपये प्रति मैच का भुगतान करेगा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 03:37 PM
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के नए लीड स्पॉन्सर के लिए मैचों के हिसाब से बेस प्राइस को बढ़ा दिया है। ड्रीम11 के साथ बीसीसीआई का करार समाप्त हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने रीयल मनी बेस्ड गेम्स को एक विधेयक लाकर प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में बीसीसीआई ने नए जर्सी स्पॉन्सर की खोज शुरू कर दी है, जिसके लिए नए मानक और आधार मूल्य तय किए हैं, जो ड्रीम11 से करीब 10 फीसदी तक प्रति मैच के हिसाब से ज्यादा हैं।

नए जर्सी स्पॉन्सर से बीसीसीआई को द्विपक्षीय सीरीज के प्रति मैच के लिए कम से कम साढ़े 3 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि आईसीसी और एसीसी इवेंट्स के लिए नई कंपनी कम से कम 1.5 करोड़ रुपये प्रति मैच के हिसाब से देगी। ड्रीम11 से बीसीसीआई को 3.17 करोड़ रुपये द्विपक्षीय मैचों के लिए और 1.12 करोड़ रुपये मल्टीनेशन टूर्नामेंट के मैचों के लिए मिलते थे। इस तरह नए बेस प्राइस में द्विपक्षीय मैचों के लिए 10 फीसदी और मल्टीनेशन इवेंट्स के लिए करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

द्विपक्षीय मैच और मल्टीनेशन टूर्नामेंट के मैचों के लिए बेस प्राइस इसलिए अलग-अलग है, क्योंकि द्विपक्षीय सीरीज के मैचों में जर्सी पर स्पॉन्सर का नाम सामने होता है, जिससे ज्यादा प्रचार होता है, जबकि वर्ल्ड कप और एशिया कप के मैचों में स्पॉन्सर का नाम या लोगो बांह पर होता है। इससे ब्रांड विजिबिलिटी कम होती है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले तीन साल के लिए स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई को चाहिए, जिसमें टी20 विश्व कप और वनडे विश्व कप 2027 शामिल है।

करीब 130 मैच भारतीय टीम 2027 तक खेलने वाली है। इस तरह 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की डील बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर से मिल सकती है। फाइनल फिगर इससे भी ज्यादा हो सकता है। 16 सितंबर को होने वाले बिडिंग प्रोसेस के बाद पता चलेगा कि किस कंपनी ने कितनी प्राइस में राइट्स खरीदे हैं। इससे एक बात साफ है कि एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। अंतरिम तौर पर भी इसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा है।

मंगलवार 2 सितंबर को बीसीसीआई ने भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक अधिकारों के लिए रुचि पत्र जारी करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांड बोली लगाने से प्रतिबंधित हैं। एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर निर्माता, बैंकिंग, वित्तीय कंपनियां, गैर-अल्कोहलिक शीतल पेय, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, सेफ्टी लॉक और बीमा कंपनियां भी पात्र नहीं होंगी, क्योंकि उनका बीसीसीआई के मौजूदा प्रायोजकों के साथ टकराव हो सकता है।

