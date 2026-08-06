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भारतीय खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर ऐक्शन मोड में BCCI, कौन है बोर्ड के निशाने पर? जानें

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर अब BCCI ऐक्शन मोड में नजर आ सकती है। बोर्ड के निशाने पर सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, जो मेडिकल टीम से जुड़े हुए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फेलियर बना हुआ है। 

Harshit Rana
हर्षित राणा फील्ड पर गिरे हुए

भारतीट क्रिकेट टीम के साथ पिछले काफी समय से एक समस्या रही है कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई से फिट होकर खिलाड़ी आते हैं और कुछ मैचों के बाद फिर से इंजर्ड होकर टीम से बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि अब सीओई का वर्किंग सिस्टम बदलने वाला है। बीसीसीआई अब सीओई के फिटनेस प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर करने वाली है, क्योंकि खिलाड़ी बार-बार इंजर्ड हो रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CoE सभी क्रिकेटरों के लिए कस्टमाइज्ड टेस्ट के बजाय एक स्टैंडर्ड बेस फिटनेस पैरामीटर पर काम कर रहा है। जब से एड्रियन लेरॉक्स ने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच का पद संभाला है, यह तय किया गया है कि यो-यो टेस्ट के बजाय ब्रोंको टेस्ट फिटनेस को जज करने का मुख्य टेस्ट होगा। अब, BCCI की मेडिकल टीम ने कथित तौर पर 5.15-5.20 मिनट को 'फिट घोषित होने के लिए अलग-अलग ड्रिल पूरी करने का बेस फिगर' तय किया है। CoE ने 2 km रनिंग टेस्ट पूरा करने के लिए 9-10 मिनट का समय भी तय किया है।

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ब्रोंको टेस्ट की आदत नहीं है

BCCI के एक सोर्स ने इस बारे में इसी रिपोर्ट को लेकर बताया, “भारतीय खिलाड़ियों को ब्रोंको टेस्ट की आदत नहीं है। पिछले साल, CoE ने खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग बेस पैरामीटर तय किए थे। अब यह सामने आया है कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए काफी आसान टारगेट दिए गए थे। CoE स्टाफ ने हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को भी क्लियर किया था, ताकि यह पक्का हो सके कि टीम मैनेजमेंट की जरूरतों के हिसाब से खिलाड़ी मिल रहे हैं।”

सोर्स ने आगे यह भी बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियो कमलेश जैन से टीम मैनेजमेंट और BCCI दोनों ने कुछ खिलाड़ियों के 'फिटनेस स्टैंडर्ड में ओवरऑल गिरावट' को लेकर सवाल किए थे। टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड टूर के दौरान खिलाड़ियों को बार-बार क्रैंपिंग होने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। सोर्स ने आगे बताया, “कमलेश से कहा गया है कि उन्हें किसी भी खिलाड़ी के कद की चिंता नहीं करनी चाहिए और जो भी उन्हें ठीक न लगे, उसे फिट मार्क नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि फील्ड में कुछ खिलाड़ियों की मूवमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। सीनियर बैट्समैन लंबे समय तक बैटिंग करते हुए विकेटों के बीच अपनी रनिंग बढ़ाने में संघर्ष कर रहे हैं। फील्डिंग भी धीमी हो गई है।”

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हर्षित राणा को लेकर भी रिपोर्ट जानकारी दी गई है कि उनका वजन बढ़ गया था। सूत्र ने हर्षित को लेकर बताया, “इंडियन टीम मैनेजमेंट ने बताया था कि उनका वजन चार किलो ज्यादा था। CoE को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अब CoE स्टाफ ने उन्हें बताया है कि उनका वजन 96 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अब उनका वजन 94 kg है और अगले हफ्ते उनके ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन जब उन्हें UK टूर के लिए इंडियन टीम में चुने जाने की मंजूरी मिली थी, तब उनका वजन 97 kg था।”

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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