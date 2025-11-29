रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर BCCI गंभीर-अगरकर के साथ करेगा मीटिंग, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर भी होगी बात

संक्षेप: BCCI साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज के बाद सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच एक मीटिंग करने का प्लान बना रहा है, ताकि 2027 ODI वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर प्लान पक्का किया जा सके।

रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं फैंस के जहन में बस एक ही सवाल है। पहले रिपोर्ट्स थीं कि ऑस्ट्रेलिया दौरा पर खेली गई वनडे सीरीज इन दोनों दिग्गजों के लिए आखिरी सीरीज हो सकती है, मगर आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा ने शतक जड़ा वहीं विराट कोहली ने भी 74 रनों की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। ऐसे में अब 30 नवंबर से शुरू हो रही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए भी रोहित-विराट का चयन हुआ है। अब रिपोर्ट हैं कि बीसीसीआई कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर पर मीटिंग कर सकता है।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज के बाद सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच एक मीटिंग करने का प्लान बना रहा है, ताकि 2027 ODI वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर प्लान पक्का किया जा सके।

रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के टॉप अधिकारी, कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर अगले हफ्ते तीसरे ODI के लिए टीम के अहमदाबाद पहुंचने पर एक साथ बैठ सकते हैं। रोहित और कोहली ने अभी तक अगले ODI वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी के बारे में ठीक से बात नहीं की है। ऐसे सुझाव आए हैं कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों के लिए बैकअप खिलाड़ियों की पहचान करने पर काम कर रहा है।

BCCI के एक सोर्स ने कहा, “यह बहुत जरूरी है कि रोहित और कोहली जैसे लेवल के प्लेयर्स को यह साफ-साफ बताया जाए कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है और मौजूदा मैनेजमेंट उनके रोल को कैसे देखता है। वे सिर्फ अनिश्चितता के साथ नहीं खेल सकते।”