खिलाड़ियों के चोट से BCCI परेशान, सचिव देवजीत सैकिया जाएंगे सीओई; लक्ष्मण से करेंगे मुलाकात

भारतीय टीम पिछले कुछ समय से खिलाड़ियों के चोटों से परेशान है। खिलाड़ी फिट होने के बाद फिर इंजर्ड हो रहे हैं और इस वजह से अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया सीओई में क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण से मिलेंगे।

भारतीय टीम को हाल के दिनों में एक के बाद एक चोटों की समस्या से जूझना पड़ रहा है इसलिए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया रविवार को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (सीओई) में क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे और खिलाड़ियों के 'रिहैबिलिटेशन' तथा चोट से उबरने की प्रक्रिया का जायजा लेंगे। भारत को जसप्रीत बुमराह (घुटने में सूजन), बी साई सुदर्शन (बाएं पैर के अंगूठे में चोट), हर्षित राणा (मांसपेशियों में खिंचाव), नीतिश कुमार रेड्डी (मांसपेशियों में खिंचाव) और वॉशिंगटन सुंदर (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव) की अलग-अलग चोटों के कारण उनकी सेवाएं नहीं मिलेंगी।

चोटिल गेंदबाजों की लंबी लिस्ट आकाश दीप (स्ट्रेस फ्रैक्चर) सबसे लंबे समय से टीम से बाहर हैं। बंगाल की रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के बाद से ही वह टीम से बाहर हैं। इसके अलावा सफेद गेंद के विशेषज्ञ हार्दिक पंड्या (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव), वरुण चक्रवर्ती (मांसपेशियों में खिंचाव) और प्रिंस यादव (मांसपेशियों में खिंचाव) भी सीओए में हैं जहां खेल विज्ञान टीम पर काम का काफी दबाव है और 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के इस्तीफे के बाद से इस विभाग का कोई प्रमुख नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इन सभी खिलाड़ियों को जल्द से जल्द पूरी तरह फिट करके मैदान पर वापस लाना है।

सुदर्शन और बुमराह को फिटनेस के अधीन टीम में शामिल किया गया था, लेकिन सीओई के विशेषज्ञों की टीम ने व्यापक स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने का फैसला किया। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ''हां, सचिव सैकिया स्थिति का जायजा लेने के लिए वीवीएस लक्ष्मण के साथ बेंगलुरु में होंगे। दोनों के बीच एक बैठक तय है। यह अभी पता नहीं है कि राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर या चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इतने सारे कयासों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैकिया और लक्ष्मण मीडिया के कुछ सवालों का सामना कर उनके जवाब दे पाते हैं। ''

सीओई और मौजूदा चयन समिति में मतभेद ऐसी भी खबरें हैं कि सीओई और मौजूदा चयन समिति खिलाड़ियों की चोट के प्रबंधन और उनकी वापसी की समयसीमा को लेकर हमेशा एकमत नहीं रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को सभी फिटनेस मानकों पर पूरी तरह खरा उतरने से पहले ही 'रिलीज' किए जाने की बात भी सामने आई है।