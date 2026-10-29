WPL में बढ़ सकती हैं टीमों की संख्या, BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने दिया हिंट
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि महिला प्रीमियर लीग में टीमों की संख्या बढ़ाने के अलावा उन क्षेत्रों को लेकर भी विचार विमर्श सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुधार की जरूरत है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में टीमों की संख्या बढ़ाने के लिए बोर्ड को 'कुछ विचार विमर्श सत्र' आयोजित करने होंगे। डब्ल्यूपीएल की शुरुआत 2023 में हुई थी और तब से इसमें पांच टीम ही भाग लेती रही हैं। सैकिया ने बताया कि डब्ल्यूपीएल ने भारत में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
टीमों की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श सत्र
सैकिया ने बुधवार को नीलामी के दौरान डब्ल्यूपीएल वेबसाइट को बताया, ''अगले साल से हमें निश्चित रूप से टीमों की संख्या बढ़ाने के अलावा उन क्षेत्रों को लेकर भी विचार विमर्श सत्र आयोजित करने होंगे, जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ''केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। कोच, चयनकर्ता आदि से लेकर विभिन्न हितधारक इसका हिस्सा हैं।''
सैकिया ने कहा कि डब्ल्यूपीएल ने चार साल में काफी लंबा सफर तय किया है और लीग ने अब महिला क्रिकेट पर दबदबा बना दिया है। उन्होंने कहा, ''आईपीएल के बाद डब्ल्यूपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट की प्रमुख लीग में से एक है। हमने चार वर्षों में काफी लंबा सफर तय किया है और अब हम महिला क्रिकेट में अपना दबदबा बना रहे हैं। डब्ल्यूपीएल ने भारत में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।''
सोफी मोलिन्यू को नीलामी में मिले 1.1 करोड़
महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए बुधवार को कोच्चि में खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें यूपी वॉरियर्स ने सबसे बड़ी बोली लगाई। यूपी ने नीलामी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू को 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। अनुभवी स्पिन गेंदबाज मोलिन्यू का नीलामी में आधार मूल्य 50 लाख रुपये था। दिल्ली कैपिटल्स ने आक्रामक बल्लेबाज किरण नवगिरे को 75 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। दो बार की डब्ल्यूपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी।
विमेंस प्रीमियर लीग 2027 मिनी-ऑक्शन में श्रीलंका की कप्तान चामरी अथापथु का न बिकना सबसे बड़े सरप्राइज में से एक रहा। नीलामी में उपलब्ध प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में शामिल होने के बावजूद, उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। श्रीलंका की सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में से एक, चामरी अथापथु को कोई खरीदार नहीं मिला। कोच्चि में हुई इस नीलामी के दौरान सभी पांच फ्रेंचाइजियों ने अपने बचे हुए बजट और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को चुना। कुल 150 खिलाड़ी 27 खाली जगहों के लिए दावेदार थे और सभी टीमों के पास मिलाकर कुल 8.15 करोड़ रुपये का बजट बचा था।
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